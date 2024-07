Nintendo tiene ofertas en juegos para disfrutar con amigos

Nintendo nos dio una sorpresa y, sin avisar, lanzó una temporada de descuentos llamada “Oferta para Jugar Juntos” que, como su nombre bien lo dice, es exclusiva de juegos para disfrutar con amigos, ya sea en multijugador en línea o en cooperativo.

Nintendo sorprendió a más de uno con su oferta flash en juegos multijugador. Foto de Lucas Santos/Unsplash.

Las ofertas ya están disponibles y se van a mantener hasta el 11 de agosto, con descuentos que van desde el 20% hasta el 80% de descuento. Como son tantos juegos, nos tomamos la libertad de preparar una serie de recomendaciones.

Entre los juegos que sí o sí tienen que llevar está el de peleas desarrollado por un estudio tico, Nickelodeon All-Star Brawl 2, por 8.000 colones con un descuento del 70%; LEGO Star Wars La Saga de Skywalker Edición Deluxe, que tiene un descuento del 75% quedando en 9.300 colones; y el increíble Cuphead & The Delicious Last Course, que incluye el juego base y la expansión por 10.300 colones con un descuento del 28%.

Si los juegos de deportes son los de ustedes, hay tres de Mario que tienen un 33% de descuento y que valen la pena considerar: Mario Strikers: Battle League (fútbol), Mario Golf: Super Rush y Mario Tennis Aces.

Ahora, si ustedes están con la fiebre de los Juegos Olímpicos, Nintendo tiene dos opciones perfectas:

Primero, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que está en 12.770 colones con un descuento del 60%.

Segundo, pueden conseguir el juego oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por 4.200 colones con un descuento del 80%.

Por último, si están cortos de plata, pero no quieren dejar pasar las ofertas, hay un par de juegos que pueden conseguir por menos de 10 dólares; es decir, 5.300 colones.

Nuestra recomendación es Unravel 2, un juego que los va a obligar a trabajar en equipo con otra persona en modo cooperativo local, a lo largo de una aventura que los va a dejar si palabras. Con el descuento del 70% queda en 3.200 colones.

Pero si los juegos de supervivencia son lo suyo, pueden conseguir Don’t Starve 2 por 2.700 colones con un descuento del 66%.

Y más barato aún, el increíble beat em up, Scott Pilgrim contra el Mundo, tiene un descuento del 67% quedando en 2.600 colones.

Pero estas son nuestras recomendaciones, los invitamos a revisar la tienda digital directamente desde sus consolas o a través del sitio web de Nintendo, y quién sabe, tal vez encuentren otros juegos que les llamen la atención.