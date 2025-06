La Switch 2 ya anda haciendo de las suyas y estos han sido los juegos más descargados

El lanzamiento de la Nintendo Switch 2 fue uno de los momentos más esperados por los fanáticos de los videojuegos, y desde el primer día ya dejó ver cuáles son los títulos favoritos del público.

Según el medio especializado Level Up, estos fueron los juegos más descargados en la eShop durante sus primeras horas: Mario Kart World, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Upgrade Pack), Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Deltarune, Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Upgrade Pack), Bravely Default, Street Fighter 6, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time y Fast Fusion.

Mario Kart World encabeza el listado como uno de los favoritos y parece que seguirá fuerte por un buen rato. Sin embargo, otras entregas también están ganando terreno.

La lista refleja solo las primeras descargas tras el estreno de la consola, por lo que el panorama podría cambiar.

En cuanto a la adquisición de la Switch 2 en Costa Rica, por ahora Nintendo no la distribuirá en Centroamérica, una noticia que ha entristecido a muchos, quienes solo podrán acceder a la consola a través de revendedores o importadores no oficiales.