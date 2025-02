Laura Torres, la voz de Goku, quedó encantada con Costa Rica y hay algo que la hará volver

Laura Torres, quien da vida a Goku en Dragon Ball, se mostró sorprendida y encantada con Costa Rica, tanto así que hasta nos reveló lo que espera hacer en el país en su próximo viaje.

La famosa artista estuvo este fin de semana en el Festival Matsuri, en el Estadio Nacional, donde los seguidores de la cultura japonesa aprovecharon para lucir sus mejores trajes y disfrutar al máximo de una actividad que contó con el talento de Laura y el de Humberto Vélez, dos grandes talentos internacionales que hicieron aún más especial el evento.

Humberto es conocido por ser la voz de Homero Simpson, pero también ha dado vida a otros personajes como Winnie the Pooh, Lord Farquaad (Shrek), Joshamee Gibbs (Piratas del Caribe), Pelusa (Stuart Little) y otros más.

LEA MÁS: Twitch revela cambio importante en su plataforma que afecta directamente a los streamers

Laura se puso la 10 firmando autógrafos. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez Flores)

Laura, por su parte, es una actriz de doblaje reconocida, principalmente, por ser la voz de Goku, Gohan y Goten en sus etapas infantiles en Dragon Ball. Además, ha dado vida a personajes icónicos como Nobita Nobi en Doraemon, Tommy Pickles en Aventuras en Pañales, y Milla Jovovich en las primeras películas de Resident Evil, entre muchos otros.

La carismática actriz compartió con La Teja detalles sobre su participación en el evento y expresó su profundo cariño por Costa Rica.

“Mi amigo Lalo Garza (Eduardo Garza), la voz de Krilin y de muchos personajes en Dragon Ball, director también, acaba de venir. De hecho, lo vi ayer por la noche (viernes), y se acaba de ir a unas aguas termales que quedan aquí muy cerca, no me acuerdo (el lugar específico), pero es como un spa y me dijo: ‘vamos’ y venía con su mami”.

LEA MÁS: En Cartago los domingos serán de fiesta y de pura diversión para toda la familia

“No sabes cómo lamenté (no poder ir), pero esta es para él la segunda vez que viene, no sabes, me quedé con las ganas”, nos contó Laura.

El festival estuvo lleno de seguidores de la cultura japonesa. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez Flores)

La actriz espera regresar para disfrutar de los atractivos turísticos del país, especialmente, las termales, dejando ya un paseo pendiente. Con mucho entusiasmo, la esperamos, y entre todo lo positivo que se lleva de los ticos, destacó que la gente de Costa Rica luce muy joven.

“Me he encontrado, en el tiempo que llevo aquí, gente muy joven y cuando les pregunto la edad, me ha tocado ver varios muchachos que vienen con sus hijos y yo pienso que son sus hermanos, entonces cuando me dicen ‘no es mi hijo’, digo: ‘no pues aquí pura vida, qué padre”, agregó entre risas.

LEA MÁS: Ángela Aguilar fue duramente criticada tras su participación en Premios Lo Nuestro

Con respecto a su personaje Goku, lo describió como un “amor a primera vista” y recordó que no conocía mucho de anime, y tenía la idea de que estaba más relacionado con algo agresivo, con mucha sangre, totalmente otra cosa, pero cuando vio al personaje y empezó a conocer la historia, se enamoró profundamente.

Laura compartió de su carisma con grandes y pequeños. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez Flores)

“Dragon Ball rescata muchas cosas importantes, el amor por el planeta, por los amigos, la lealtad, el ánimo de tener equilibrio en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, entonces todo eso me empezó a involucrar fuertísimo y pues me dejé ir”, indicó Torres.

Con respecto al personaje que más desafío le ha generado, Laura comentó que, en realidad, todos presentan su propio reto.

La mexicana nos explicó que los actores cuentan con tiempo para estudiar la partitura, un coach vocal y el tiempo necesario para conocer al personaje, los actores de doblaje deben cumplir con todo eso en un plazo de cuatro horas, lo que convierte el proceso en un desafío constante, pero también en algo que les apasiona.