La famosa actriz Ana de Armas brillará en reconocido videojuego

La famosa actriz cubana, Ana de Armas, pasará de brillar en la pantalla a destacar en un reconocido videojuego.

Esto será posible gracias a una colaboración especial por su papel en la próxima película del universo John Wick, en la que será protagonista junto a Keanu Reeves.

“Tal y como ha confirmado Activision, la actriz cubana (con nacionalidad española y americana) se unirá al plantel del juego como Eva Macarro, la letal asesina de Ballerina, mediante dos nuevas skins”, informó el diario español Marca.

El medio detalló que la actriz llegará el próximo jueves 29 de mayo a través de un bundle que formará parte de la cuarta temporada de Call of Duty.

Además, se anunciaron nuevos eventos de temporada inspirados en la película Ballerina, spin-off de la saga John Wick.

La temporada 4 de Call of Duty ha sido una de las más esperadas. (Marca/Captura)

Con esta colaboración, Ana se suma a otras estrellas como Lionel Messi en Call of Duty: Mobile, así como Snoop Dogg y Neymar, quienes participaron en Modern Warfare 2 y Warzone 2.

La espera de esta nueva temporada de Call of Duty cada vez se pone más emocionante, y no solo por la ahora participación de Armas, sino a las novedades como los operadores, las armas, los mapas multijugador, los modos de juego ampliados, los eventos y el pase de batalla.

PlayStation comunicó que esta nueva temporada del videojuego traerá cinco mapas para el multijugador: Shutdown, Fugitive, Blitz Strike, Eclipse y Fringe.

Además, se sumarán nuevos modos de juego que ya se han vuelto clásicos, como Team Elimination, que le da un giro al modo Muertes Confirmadas, junto con One in the Chamber y Party Ops, ya conocidos por los jugadores.

'Ballerina', con Ana de Armas, se estrenará el próximo 6 de junio. (Ana de Armas/Instagram)

En Zombis habrá nuevos perks y el modo Grief, junto con otros tipos de munición, paquetes de apoyo y desafíos. Por supuesto, habrá eventos y modos por tiempo limitado, destacando algunos como King of the Dead.

En Call of Duty: Warzone aparecerán cuatro modos: Clash, Havoc Royale, Resurgence Casual y Resurgence (en rankeds). Los tres últimos llegarán durante la temporada, mientras que el primero será permanente durante toda la season.

En cuanto a la jugabilidad, habrá algunas mejoras en Berdansk con un nuevo punto de interés: The Overlook, que consiste en un rascacielos ubicado en mitad de la ciudad.

Black Ops 6 ya está en PlayStation 4 y 5 y sus jugadores ya se pueden preparar para vivir un thriller de acción y espionaje en la campaña, desatar el caos táctico en el multijugador y sufrir con el gore extremo del modo Zombis por rondas.

En el blog oficial de PlayStation se pueden encontrar todos los detalles de este título que ha dado tanto de qué hablar.