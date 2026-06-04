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¿Qué conectar primero, el celular o el cargador para evitar daños mecánicos y eléctricos?

Seguir una secuencia específica al cargar el celular puede ayudar a prevenir sobrecargas y fallos en el dispositivo

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Por El Universal / México / GDA
Las principales marcas de tecnología detallaron cuál es el procedimiento recomendado para iniciar y finalizar la carga de un celular.
Las principales marcas de tecnología detallaron cuál es el procedimiento recomendado para iniciar y finalizar la carga de un celular. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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