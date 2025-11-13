Tendencias

Mujer que fue diagnosticada con cáncer de cabeza y cuello cuenta el primer síntoma que la alarmó: ‘Miedo y dolor’

Tras enfrentar un carcinoma adenoide quístico, Ana Luiza Prestes cambió su forma de ver la vida y su rol como madre

Por O Globo / Brasil / GDA
La cirujana dentista Ana Luiza Prestes, de origen brasileño, posa después de su tratamiento contra el carcinoma adenoide quístico, un tipo de cáncer raro de las glándulas salivares. Superó cirugías y radioterapia mientras cuidaba a su hija pequeña.
La cirujana dentista Ana Luiza Prestes, de 29 años, enfrentó un diagnóstico de carcinoma adenoide quístico, un cáncer raro de las glándulas salivares. (Cortesía de Ana Luiza Prestes/Cortesía de Ana Luiza Prestes)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

