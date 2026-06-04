Tendencias

Mapamundi de 1587 indica que el Arca de Noé está en la misma montaña donde se habría encontrado la embarcación bíblica

Un antiguo planisferio sitúa el Arca de Noé en la misma zona que hoy investigan arqueólogos en el este de Turquía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Mapa histórico y hallazgos arqueológicos reactivan las teorías sobre el posible paradero del Arca de Noé en Turquía.
Un mapa del siglo XVI y recientes hallazgos arqueológicos vuelven a poner el foco sobre la posible ubicación del Arca de Noé cerca del Monte Ararat. (Stanford Libraries/Nohasarkscaner)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArca de NoéTurquía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.