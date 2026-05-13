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La psicología señala que quienes olvidan nombres con facilidad no son distraídos, sino que su memoria funciona diferente

La memoria procesa los nombres propios de forma distinta. Por eso muchas personas los olvidan en conversaciones cotidianas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Recordar nombres requiere más esfuerzo mental que otras palabras. Expertos recomiendan técnicas para facilitar este proceso.
Recordar nombres requiere más esfuerzo mental que otras palabras. Expertos recomiendan técnicas para facilitar este proceso. (ChatGPT/Generada con IA)







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