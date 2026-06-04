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La psicología revela que las personas que olvidan nombres no tienen mala memoria, sino que su cerebro procesa esa información de forma distinta

Los expertos señalan que recordar nombres exige un esfuerzo mental distinto al que se utiliza para retener otros datos o experiencias

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas explican por qué los nombres son uno de los datos más difíciles de recuperar durante una conversación.
Especialistas explican por qué los nombres son uno de los datos más difíciles de recuperar durante una conversación. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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