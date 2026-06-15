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Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Este sencillo método casero aprovecha ingredientes comunes para aportar un aroma agradable y una sensación de frescura en espacios cerrados

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Por El Universal / México / GDA
El limón, la canela y el jengibre liberan aromas naturales al hervirse. La mezcla ayuda a mejorar el ambiente en espacios cerrados.
Limón, canela y jengibre liberan aceites aromáticos al hervirse. La combinación ayuda a mejorar el olor de habitaciones y cocinas. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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