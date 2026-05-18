El día se oscurecerá por 6 minutos: dónde y cómo ver el eclipse solar más largo del siglo

El eclipse total destacará por su duración excepcional y podrá observarse únicamente desde regiones específicas.

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Ese día, un eclipse solar total oscurecerá parte del hemisferio oriental durante 6 minutos y 22 segundos, la mayor duración registrada sobre tierra firme en el siglo XXI.

La NASA confirmó que el evento podrá verse parcialmente desde Europa, África y parte de Asia. Sin embargo, la fase de totalidad solo será visible dentro de una estrecha franja por donde pasará la sombra de la Luna.

Especialistas y plataformas astronómicas como Eclipse Wise y Space.com consideran este fenómeno como el “eclipse del siglo” debido a su duración excepcional y a la amplitud de su recorrido.

La Luna cubrirá por completo el Sol

Durante un eclipse solar total, la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz solar en determinadas zonas del planeta. Este fenómeno solo ocurre cuando existe una alineación precisa entre los tres cuerpos celestes.

En el eclipse de 2027, la totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos. La cifra supera ampliamente otros eventos recientes. Por ejemplo, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, visible en México, Estados Unidos y Canadá, tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos.

La duración extraordinaria del fenómeno se explica porque la Luna estará en perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Esa cercanía ampliará el tamaño de la sombra lunar y prolongará el tiempo en que el Sol permanecerá cubierto.

Infografía sobre los diferentes tipos de eclipses solares: parcial, anular y total. (La Nación/La Nación)

La sombra recorrerá más de 15.000 kilómetros

La franja de totalidad tendrá aproximadamente 258 kilómetros de ancho y recorrerá más de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Según Eclipse Wise, el eclipse total será visible desde España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

La sombra cubrirá cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Aunque la cifra parece elevada, representa una pequeña parte de la superficie del planeta, que alcanza unos 510 millones de kilómetros cuadrados.

Fuera de esa zona, el eclipse podrá observarse de manera parcial en gran parte de África, Europa y el sur de Asia.

No habrá oscuridad total en todo el planeta

En redes sociales circularon publicaciones que afirman que “el mundo quedará a oscuras durante seis minutos”. Sin embargo, esa información es falsa.

Space.com explicó que el eclipse no provocará un apagón global. La oscuridad solo será visible dentro de la franja de totalidad y el efecto se parecerá más a un crepúsculo temporal que a una noche completa.

Durante esos minutos, el cielo adquirirá tonos similares a los del atardecer y la temperatura podría disminuir ligeramente en las zonas donde el eclipse alcance su punto máximo.

Así se vivió el último eclipse total de sol en Costa Rica, en 1991

Un fenómeno esperado por científicos y turistas

El eclipse despertó interés tanto en la comunidad científica como en el turismo astronómico. Lugares como Tarifa, en el sur de España, las costas de Túnez y la ciudad egipcia de Luxor aparecen entre los puntos recomendados para observar el fenómeno.

Eclipse Wise indicó que este evento forma parte de la serie Saros 136, conocida por producir algunos de los eclipses más largos registrados. Además, señaló que no habrá otro eclipse total con una duración similar hasta el 16 de julio de 2114.