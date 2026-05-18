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El día se oscurecerá por 6 minutos: dónde y cómo ver el eclipse solar más largo del siglo

La Luna cubrirá completamente el Sol durante un fenómeno astronómico que cruzará una franja limitada del planeta

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Por La Nación / Argentina / GDA
La Luna cubrirá completamente el Sol durante más de seis minutos en un eclipse visible desde diez países.
El eclipse total destacará por su duración excepcional y podrá observarse únicamente desde regiones específicas. (ChatGPT/Generada con IA)







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