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Científicos registran por primera vez una fractura en una placa tectónica frente a Canadá

Investigadores detectaron fracturas submarinas de hasta cinco kilómetros y observaron el surgimiento de nuevas microplacas tectónicas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio frente a Canadá reveló una fragmentación gradual en la placa Juan de Fuca y abrió nuevas preguntas sobre riesgos sísmicos.
Un estudio frente a Canadá reveló una fragmentación gradual en la placa Juan de Fuca y abrió nuevas preguntas sobre riesgos sísmicos. (ChatGPT/Generada con IA)







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