Verónica Aragón, de ‘Force Masters’: ‘Si me gano esa Hilux la vendo y comienzo mi propio negocio’

Force Masters: The Challenge llegó a su segunda etapa de competencia, donde solo diez de los 50 participantes iniciales siguen luchando por el gran premio. Verónica Aragón, joven de 28 años, es la única mujer que logró clasificar a esta segunda fase.

Con agilidad y seguridad, Aragón completó los primeros obstáculos del nuevo circuito, aunque al final se topó con el traicionero Diskor y su carrera del día terminó allí. Sin embargo, ella logró llegar al checkpoint y su cronómetro se detuvo en 4:41:58, obteniendo el puesto número siete en la tabla de posiciones.

En entrevista con La Nación Aragón, quien es sancarleña pero que actualmente reside en Alajuela, confesó su sentir en esta segunda fase de competencia.

“Estoy súper orgullosa de formar parte de esta otra etapa de la competencia. Me siento muy emocionada, ya que el reto no es nada fácil y siento que le viene a aportar mucho a mi vida”, comentó.

“Además, que sea la única mujer clasificada me hace sentir feliz. Aunque me hubiera gustado ver a más chicas junto a mí, aquí estoy por todas ellas”, agregó.

LEA MÁS: ‘Force Masters’: Comienza la segunda etapa del programa de competencias

Sus rivales varones no la intimidan, menciona que aunque vislumbra difícil la competencia no permitirá que su mente le juegue una mala pasada. Ella dará su 100% en todos los programas futuros.

“Es una presión bastante fuerte, puesto que he visto las destrezas de mis compañeros. Todos ellos son muy fuertes y muy ágiles. A diferencia de mí, todos ellos han tenido bastante fogueo por ejemplo en calistenia, gimnasia y otras disciplinas”, dijo Aragón.

“La competencia es dura pero yo no me autosaboteo, si estoy aquí es por algo y voy a dar lo mejor de mí. Analizaré todo bastante bien, las debilidades de todos ellos serán mis fortalezas y las voy aprovechar al máximo para poder continuar en el programa. Hay muchas cosas que juegan en esto, por ejemplo lo que pasó en este último programa, le gané a hombres, por eso digo que usaré sus debilidades a mi favor”, agregó.

Verónica Aragón ha demostrado estár más que capacitada para llevarse el gran premio a casa. (Teletica)

Aragón le ha dedicado muchos años de su vida a la banca y finanzas. Actualmente trabaja para una empresa de consumo masivo, pero dentro de sus anhelos está tener su propio negocio, por lo que si llegara a ser la ganadora de Force Masters no se quedará con el Hilux último modelo.

“Tengo un proyecto muy lindo que sí digo no se cumple (risas). Quisiera lograr poner mi propio negocio, por lo que si me gano esa Hilux la vendería para ayudarme con este sueño. Ese sueño requiere plata, no un carro, por lo que iría directo al capital de este bebé”, señaló Aragón.

Las personas que la apoyan, como su familia y amigos, son un pilar fundamental en este proceso que según comenta requiere mucha fortaleza mental, no solo física.

“Se requiere mucha fuerza mental para completar este circuito. No tenemos barreras, así que podemos superar lo que sea. A mi favor tengo a mi gente, el apoyo incondicional que me dan es insuperable. Siempre he sido hábil y buena en los deportes, eso me da mucha confianza”, dijo la sancarleña.

Este reto al que se enfrenta Verónica, según mencionó, llegó en un momento fundamental para su vida, ya que venía pasando por una temporada muy difícil de su vida, donde se sentía vacía y sin un norte claro.

“Estuve pasando por un momento emocionalmente bajo, muchos vacíos y mucha insatisfacción en varios aspectos de mi vida muy personales que no quisiera compartir. Simplemente no me sentía bien y cuando vi este programa algo muy dentro de mí me animó para hacer el casting y ahora estoy aquí”, afirmó Verónica.

“La verdad la competencia ha sacado lo mejor de mí, me he concentrado mucho en fortalecerme y me siento bien, llena de fuerza, con ganas de ganar y un objetivo claro. La terapia más precisa para mí es el deporte, es un refugio que nos da la vida y yo lo he aprovechado mucho”, agregó.

'Force Masters' ha sacado la mejor versión de esta participante, manteniendola enfocada en la meta. (Teletica)

--¿Qué significaría ganar para Verónica?

Primero, que es muy lindo demostrar que las mujeres también podemos hacer este tipo de retos, los cuales requieren mucho esfuerzo físico. Luego la satisfacción que me daría ver que lo logré a pesar de mil cosas y, por supuesto, cumplir el sueño de iniciar mi emprendimiento.

“Nosotras las mujeres podemos llegar hasta donde queramos, nada nos puede detener. Para mi es un orgullo estar en este programa representando a todas las chicas que hicieron ese casting, eso también significa para mí poder alzar la voz y decir: ‘sí puedo’”.

Para los programas futuros, Aragón dice que vendrá como “una Verónica más fuerte, concentrada y comprometida” para poder mantenerse en competencia.