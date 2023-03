Telemundo estrena ‘Top Chef VIP’: Conozca a Horacio Pancheri, estrella del ‘reality show’

Telemundo Internacional anunció el estreno de Top Chef Vip, reality show de competencia culinaria que llegará por primera vez a Latinoamérica el próximo 13 de marzo. En el programa 16 celebridades se enfrentarán a los retos más exigentes, técnicos y divertidos para demostrar que tienen lo necesario para ganar el título de Top Chef y un premio de $100.000.

Los fans de este tipo de competencias podrán disfrutar de este nuevo y divertido programa bajo la conducción de la actriz y conductora Carmen Villalobos (Café con Aroma de Mujer, Sin Senos No hay Paraíso y El Señor de Los Cielos).

Carmen Villalobos será la presentadora estelar de esta edición de 'Top che Vip'. (NBCUniversal)

Además, los reconocidos chefs latinoamericanos Antonio De Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos serán los jueces que pondrán a prueba las habilidades culinarias de las estrellas participantes, quienes tratarán de conquistar sus exigentes paladares.

Estos jueces no solo evaluarán el sabor de los platillos, sino también el desempeño y esfuerzo de los famosos para encontrar al ganador del título Top Chef Vip.

Horacio Pancheri, reconocido actor argentino y participante de este reality, conversó en exclusiva para La Nación.

Horacio Pancheri, es una de las estrellas que tendrá que competir por US$ 100,000 dólares. (NBCUniversal)

“Me encantó la idea. Soy fanatico de la cocina, viajo mucho y como por todos lados. Entonces, cuando me proponen participar, yo dije: ‘Ok, es un desafío bonito, vamos hacerlo”, comentó Pancheri.

“Aparte, es una responsabilidad muy grande, porque ahí estoy como Horacio Pancheri, no es un personaje que las personas puedan juzgar. Como actor uno a veces se puede escudar en el personaje, pero en este programa soy yo, mi personalidad expuesta ante las cámaras. Así que dependiendo de cómo te comportes te puede ir bien o te puede ir mal”, aseveró.

Horacio, ¿cómo fue competir contra 16 famosos sedientos de victoria?

De los participantes con los que estuve ya conocía algunos por la televisión, otros no. Me llevé una gran sorpresa con gente que no conocía, debido a que conectamos muy bien y hasta el día de hoy.

“A medida que uno va conociéndoles, uno se va dando cuenta de cosas (risas). Al principio todos dijeron que no sabían cocinar, éramos pocos los que sí teníamos experiencia, pero cuando me di cuenta ya todos estábamos parejos, unos comenzaron a llevar clases y hubo muchas sorpresas. Todos quieren ganar ese premio en dólares”.

'Top chef Vip' es una competencia culinaria, donde solo los mejores llegarán hasta la gran final. (NBCUniversal)

Este show va más allá de la cocina, según lo que comenta el actor hay una parte humana muy importante que fortalece la propuesta de Telemundo Internacional para América Latina.

“Es un show donde pasan cosas muy divertidas, muchos retos, emociones, peleas, llantos, un poquito de todo (risas), pero en definitiva es un show muy familiar, donde podrán reírse, conocernos a nosotros como personas y lo mejor de todo, aprenden a cocinar”, comentó.

¿Qué podemos esperar de Horacio Pancheri en esta temporada de Top chef Vip?

Lo que verán de mí será a un Horacio lleno de muchas muchas emociones, meticuloso, exigente, que le gusta que todo quede perfecto, que ayuda a sus compañeros cuando es necesario, que se frustra (risas). También me verán vulnerable y con una que otra pelea por ahí (risas).

Chiky BomBom y Gregorio Pernía, son parte del divertido elenco de famosos que llegarán a toda Latinoamérica a partir del 13 de marzo. (NBCUniversal)

En resumen, el reconocido actor asegura que este show estará cargado de mucha diversión y sorpresas por parte de la producción y los participantes.

“A las personas de Costa Rica les digo, no se pierdan esta temporada de Top Chef Vip, se van a encontrar con muchas cosas divertidas, desafíos, mucha complicidad entre las personalidades, una que otra pelea, pero no se asusten (risas), es parte del proceso de estar encerrados en la cocina tanto tiempo”, finalizó.

Top Chef Vipa será una de las propuestas de Telemundo Internacional para Latinoamérica a partir del 13 marzo. Recuerde que este canal está disponible en la mayor parte de las cableras del país.

Conozca a todo el elenco de famosos de Top chef Vip: Copiado!

Marlene Favela: actriz mexicana (Rubí, El Señor de los Cielos).

Mauricio Islas: actor mexicano (Señora Acero).

Scarlet Ortiz: actriz, modelo y presentadora de televisión venezolana (La Fan).

Horacio Pancheri: actor y modelo argentino (¿Qué dicen los famosos?).

Gregorio Pernía: actor colombiano (Hasta que la plata nos separe).

Héctor Suárez Gomís: actor, conductor y cantante mexicano (100 Días para Enamorarnos, Betty La Fea en NY).

Ferdinando Valencia: actor y modelo mexicano (Bailando por un Sueño).

Lambda García: actor mexicano (El Chema).

Rodrigo Vidal: actor mexicano (Amigas y Rivales).

Aída Cuevas: cantante y actriz mexicana.

Luis Coronel: cantante estadounidense de música regional Mexicana (Artista del Año Billboard Music Awards 2014).

Cristina Eustace: cantante mexicana (La Casa de los Famosos).

Graciela Beltrán: cantante y actriz estadounidense.

Jennifer Peña: cantante mexicano-estadounidense, del género Tex-Mex.

Chiky BomBom: estrella internacional de las redes sociales (Ojos de Mujer-E! Entertainment).

Zuleyka Rivera: modelo, presentadora, actriz y empresaria puertorriqueña, ex Miss Universo.