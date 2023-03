‘Tangos, tequilas y algunas mentiras’, la divertida comedia que estrenará Amazon Prime

Amazon Prime reveló la fecha de estreno de Tangos, tequilas y algunas mentiras, comedia que se estrenará el 10 de marzo en más de 240 países y territorios a nivel mundial. La película será protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro (Cindy la Regia), quien interpreta a Lu, y David Chocarro (100 días para enamorarnos), quien da vida a Diego, un argentino que cambiará su vida de una forma inesperada.

La película cuenta la historia de Lu, a quien le encanta fingir que tiene una vida perfecta. Sin embargo, la realidad es que no le alcanza ni para pagar su parte del bar que abrió con dos amigas, por lo que trabaja ahí como bartender.

'Tangos, tequilas y algunas mentiras' promete cautivar al público con su divertido romance. (Amazon Prime)

Cuando conoce a Diego, un malhumorado y atractivo argentino de visita en México, sus amigas la retan. Le dicen que lo enamore y, a cambio de eso, le perdonarán su deuda para convertirse en socia.

Lu acepta el desafío y se propone enamorar a Diego a como dé lugar, así tenga que viajar hasta Buenos Aires y enfrentar a la madre de Diego, quien tiene una vieja herida de amor que complicará las cosas. Pero nada importa, Lu está dispuesta a hacer de todo para conseguir su objetivo.

El resto del elenco cuenta con la participación de Soledad Silveyra (Hoy se arregla el mundo), Emilio Guerrero, Ximena Sariñana (Soundtrack) y Pilar Santacruz (La Exorcista).

Tangos, tequilas y algunas mentiras se une a la creciente lista del exitoso contenido original de Amazon Prime, que cuenta con producciones como Casando a mi Ex, Bodas de Plomo, Somebody I Used to Know, De Brutas Nada Temporada 3 y Meet Cute.