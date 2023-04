Ojalá le guste ‘Mario Bros’, pues la película de Nintendo se apoderó de todos los cines en Semana Santa

Adeptos a los plomeros de acento italiano: llegó su momento esperado.

40 años después de su creación, Mario, el amado personaje de Nintendo y patrimonio cultural de Japón, por fin tiene su gran debut en la gran pantalla (obviemos el filme fiasco de 1993, por favor), con el estreno de la película animada Super Mario Bros.

Shigeru Miyamoto, el creador del bigotón campeón de los videojuegos, aún no se lo cree. Nunca imaginó que su hijo llegaría tan lejos.

Super Mario Bros: la película es una producción de Universal Pictures en colaboración con Nintendo y el estudio Illumination (el mismo de los Minions), y ya puede verse en todos los cines de Costa Rica.

“Esta película es enorme. En Costa Rica podrá verse en todas las salas, sin excepción alguna. Estará en todas las cadenas y en todas las provincias: desde Moín, hasta Liberia. Desde Ciudad Quesada hasta Paso Canoas y en toda el Gran Área Metropolitana. La programación además es gigante: estamos hablando que el 90% de las pantallas del país están básicamente acaparadas por Mario”, detalló Daniel Quirós, gerente de mercadeo de la distribuidora Romaly.

Este 5 de abril, los cines del mundo estrenaron la película de Super Mario Bros. (Tomada de cuenta de Instagram de Nintendo)

Para empezar hay que recordar el selecto elenco detrás de los personajes que en el cine se verán como figuras salidas del videojuego, aunque remozadas con las bondades de la tecnología actual. Aquí no habrá espacio para una sola imagen pixelada.

Chris Pratt dara voz a Mario. De hecho, se espera que la película responda por qué en el trailer el plomero italiano habla con acento estadounidense. Anya Taylor-Joy será la Princesa Peach, Charlie Day dará vida a Luigi; Jack Black es el villano Bowser y Seth Rogen presta su voz a Donkey Kong.

Mario y su hermano Luigi trabajan en Nueva York, sin embargo, su vida cambiará cuando lleguen a un mundo mágico en el que vivirán aventuras inimaginables. (Universal)

Un mundo conocido Copiado!

La película, producida por Chris Meledandri (del estudio Illumination, creador de Mi Villano Favorito y los Minions) y por Shigeru Miyamoto (Nintendo), está basada en el mundo de los juegos de Super Mario y busca llevar a los fans a un universo vibrante y emocionante que remite a lo que ya se conoce de los juegos pero que a su vez aporta elementos de originalidad. La cinta está basada en la comedia y la acción.

“Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería principal de agua, los plomeros de Brooklyn (Nueva York) Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y se adentran en un nuevo mundo mágico. Pero cuando los hermanos se separan, Mario se embarca en una búsqueda épica para encontrar a Luigi”, informó la producción.

En este nuevo mundo, Mario topará con Toad, residente del Reino Champiñón, y con la princesa Peach. Allí tendrá que rescatar a su hermano de las garras del gobernante y antagonista, Bowser.

Un nuevo intento Copiado!

Miyamoto, creador del plomero, describe la sensación de ver a Mario en el cine: “Es como ver una ilustración bidimensional salir del papel y convertirse en un títere en 3D, y luego cobrar vida y convertirse en un humano”, dijo el diseñador de videojuegos.

La producción, que llega a los cines luego de recientes y exitosas adaptaciones de videojuegos como The Last Of Us, es el segundo intento de llevar a Mario a la pantalla grande, luego de la desafortunada película con actores de carne y hueso de 1993 y que poca relación guardaba con el juego de Nintendo.

En aquella época, la compañía japonesa cedió la libertad creativa a los productores de Hollywood, quienes desarrollaron una fantasía distópica para los hermanos plomeros en el reino de un dinosaurio. Sí, nada que ver.

Esta vez el gigante japonés asumió protagonismo. Nintendo envió al propio Miyamoto para coproducir la película junto a Chris Meledandri, fundador del estudio Illumination.

'Super Mario Bros' nos presentará al fontanero en su mundo de videojuegos. Foto: Universal.

“Nosotros no queríamos apenas ceder los derechos, queríamos participar. Estaba seguro de que nosotros teníamos que participar”, subrayó Miyamoto, quien sostiene que era la única manera de incorporar de forma exitosa el auténtico espíritu del videojuego de Nintendo a la película.

El resultado es una colorida cinta de acción que transcurre a un ritmo frenético para agradar a la niñez (y por supuesto a los fans adultos), y que está llena de detalles y referencias que generarán nostalgia entre los fanáticos que crecieron con Nintendo.

De acuerdo con Miyamoto, la idea de crear una película surgió de un importante cambio estratégico que Nintendo adoptó hace una década para hacer que sus juegos estuviesen “más enfocados en sus personajes”.

Hasta entonces, más allá del conocido “¡Wahoo!” de Mario, los diseñadores de Nintendo no agregaban “nada extra o innecesario” a sus personajes porque “no sabíamos en qué tipos de juegos serían utilizados” después.

Pero “queríamos que quienes no fuesen adeptos a los videojuegos pudieran reconocer nuestros personajes”, explicó Miyamoto.

El “cambio en la dirección” también derivó en los parques temáticos que Nintendo abrió recientemente en las ciudades de Osaka y Los Ángeles, con la promesa de nuevas atracciones.

Miyamoto, de 70 años y quien es considerado “el Steven Spielberg de los videojuegos”, tuvo que adaptarse a su nuevo rol como productor de Hollywood.

“Disfruto de las películas pero no soy un experto”, confió a AFP.

El japonés añadió: “Veo de todo, pero nunca pensé que querría hacer una película”.

Miyamoto espera que colocar a Mario en una película transmita a los fans la sensación de que él realmente existe.

Super Mario Bros: la película fue dirigida por Aaeon Hoevath y Michael Jelenic.