Teleguía series y películas

Nueva película de Netflix “Sueños de trenes” promete hacer reflexionar sobre lo esencial de la vida

La cinta dirigida por Clint Bentley, basada en el relato de Denis Johnson, llegó a Netflix este 21 de noviembre con Joel Edgerton y Felicity Jones como protagonistas

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La película Sueños de trenes, dirigida por Clint Bentley y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, se estrenó en Netflix este 21 de noviembre y promete ser una gran éxito en la aplicación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PelículaCineNetflixSueños de trenesReflexiónNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.