Teleguía series y películas

Netflix estrenará emotiva película con el actor costarricense Harry Shum Jr

Película se estrenará en la plataforma en el próximo mes

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Netflix apostará este 2026 por una emotiva historia de amor, duelo y segundas oportunidades con el estreno de “Mensajes de voz para Isabelle”, una ambiciosa producción protagonizada por Zoey Deutch, Nick Robinson y el actor nacido en Costa Rica Harry Shum Jr.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NetflixPelículaHarry Shum JrMensajes de voz para Isabelle
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.