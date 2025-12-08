Teleguía series y películas

La impactante historia real detrás de “Estado de fuga 1986″, la nueva serie de Netflix

La producción repasa la masacre del restaurante Pozzetto de 1986 y sigue la historia de un joven que descubre que su mentor fue el responsable del crimen

Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

Netflix estrenó el 4 de diciembre de 2025 la serie Estado de fuga 1986, una producción que reconstruye la masacre ocurrida en el restaurante Pozzetto, en Bogotá, un crimen que dejó 29 muertos y que marcó a toda una generación.








Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

