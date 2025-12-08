La impactante historia real detrás de “Estado de fuga 1986″, la nueva serie de Netflix

Netflix estrenó el 4 de diciembre de 2025 la serie Estado de fuga 1986, una producción que reconstruye la masacre ocurrida en el restaurante Pozzetto, en Bogotá, un crimen que dejó 29 muertos y que marcó a toda una generación.

Una historia que mezcla memoria, trauma y ficción

Estado de fuga 1986 revive la masacre de Pozzetto con un enfoque dramático y documental. (Netflix/Netflix)

Inspirada en hechos reales, la serie sigue a León, un estudiante de literatura que descubre que su amigo y mentor, Jeremías, es el autor del ataque que estremeció a la ciudad.

Desde ese hallazgo, el protagonista inicia un viaje personal para reconstruir días que no logra recordar y entender si existió algún vínculo previo con el asesino.

A lo largo de los ocho episodios, la trama se adentra en las grietas de la memoria, la fragilidad mental y las conexiones invisibles que pueden unir a un aprendiz de escritor con un homicida.

La producción es protagonizada por Andrés Parra, Carolina Gómez y José Restrepo, acompañados de figuras como Consuelo Luzardo, Camila Jurado y Ernesto Benjumea. El guion es de Ana María Parra, bajo la supervisión de Mario Mendoza, con dirección de Rodrigo Guerrero, Carlos Moreno y Claudia Pedraza.

La tragedia real detrás de la serie

El elenco, encabezado por Andrés Parra, profundiza en la memoria de un caso que marcó a Bogotá. (Netflix/Netflix)

El 4 de diciembre de 1986, Bogotá vivió una de las noches más violentas de su historia reciente.

Campo Elías Delgado, veterano de la guerra de Vietnam, asesinó primero a una estudiante de 15 años, luego a su madre y a cinco vecinos en su edificio en Chapinero. Más tarde ingresó al restaurante Pozzetto, en la carrera Séptima con calle 61, donde abrió fuego contra más de 40 comensales. La cifra final de víctimas llegó a 29, incluido el agresor, quien fue abatido por la Policía.

La serie retoma estos hechos para narrar no solo la violencia, sino el impacto emocional y social que dejó aquella noche que dividió la historia de Bogotá en un antes y un después.

