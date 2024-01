Frank Cuesta mostró el momento en el que fue atacado por un ciervo que le dejó heridas profundas

“Tengo inflamada la espalda”, dice el animalista Frank Cuesta en un video en su cuenta de YouTube, luego de ser atacado por un ciervo.

El animal, de unos 200 kilos, vive en el santuario Libertad, que el protagonista de la serie Wild Frank habilitó en Tailandia y en el que también se encuentran nutrias, puercoespines, avestruces, emús, canguros, suricatas y conejos, entre otros.

En el video, Cuesta detalla que es normal que este tipo de situaciones ocurran y reconoce que la fauna es impredecible.

Frank Cuesta tiene un santuario de animales en Tailandia. (Captura Instagram )

“La naturaleza es así: es dura, es jodida. He tenido suerte, porque soy un tío grande y fuerte, pues este es un animal con unas astas que te pueden matar. Lo primero que tuve que hacer, en el primer ataque, fue sacarme el asta. Este es un animal que a mí me adoraba, pero tiene sus reacciones y por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque puede ser letal; la naturaleza es muy bonita, pero es muy dura y a veces injusta”, reflexiona.

Además, el hombre, de 52 años, se responsabilizó por lo sucedido y afirmó que fue su culpa que el ciervo lo atacara.

“He cometido un error al salir por un lugar donde él no tenía salida y se me ha tirado encima. La culpa ha sido mía y me ha pegado varias cornadas, unas más profundas que otras, pero bueno... son cosas de vivir aquí. Tengo heridas por todos lados, tuve que agarrarme y arrastrarme y estar un rato peleando para ver si él se cansaba”, detalla.

Cuesta contó que, tras el enfrentamiento, quedó “un poco aturdido”, “apaleado” y “con el susto”, porque esta fue una situación “de vida o muerte”.

No obstante, ya está listo para seguir.

“Ya me limpié las heridas, ya me cosí, tenía una herida bastante profunda, tengo heridas por todo el cuerpo y lo que les quería decir es que estas cosas pasan”, dijo.