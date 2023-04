‘Fantasy Island’ te recuerda ‘el valor de la simpleza’, dice el actor John Gabriel Rodríguez

Dentro de la eclosión televisiva que ocurrió en los ochenta (para muchos, una edad de oro), uno no puede omitir el legado de La Isla de la fantasía, uno de los grandes hits que marcó la pantalla chica desde 1978 hasta su cese de emisión, en 1984.

Como parte de la ola nostálgica que ha marcado la pauta en la última década, se encargó producir un remake de la serie. En el 2021 apareció Fantasy Island con una historia nueva que, a partir de este domingo 16 de abril, tendrá su segunda temporada.

Elena Roarke (encarnada por Roselyn Sánchez) es la nueva protagonista de la serie. Ella es descendiente del Sr. Roarke (interpretado por Ricardo Montalbán en la serie original) y quien tiene un interés romántico con Javier (John Gabriel Rodríguez), el piloto que lleva a los huéspedes a la isla. Juntos harán realidad los sueños y fantasías de los invitados al lugar.

Universal Plus estrena este nuevo paquete de episodios a través de su plataforma de video bajo demanda. La Nación conversó con el actor John Gabriel Rodríguez sobre sus emociones al respecto y del legado que crece con esta nueva versión de la serie.

Javier tiene un gran interés amoroso con la protagonista Elena. Foto: Cortesía Universal

—¿Cómo asume usted la inmersión con el personaje? ¿Piensa en su personaje todo el día?

—La verdad es que sí. Investigo mucho sobre mi personaje y en mi mente trato de escribir una historia de fondo sobre él. Además de leer el guion una y otra vez, trato de hacer que estas palabras salgan de la forma más natural posible. Estoy constantemente pensando en sus emociones y en lo que podría hacer, ya sabes, cómo procesa la información según su personalidad y qué tan diferente es de mí para así poder hacer ese switch entre yo y él.

—¿Cómo es construir el personaje entre lo que usted imagina que es y lo que el director de la serie tiene en su mente?

—Creo que cuando entro en cualquier proyecto, cada personaje viene de mis percepciones, es una parte de mí. De ahí proyecto la emoción necesaria, sea ira, tristeza, emoción... Para mí la actuación se trata de que uno se involucre con todo su ser y a partir de ahí trabajarlo.

—¿Qué evoca en usted la personalidad de Javier? ¿Le ha hecho cambiar algo de su personalidad?

—Esa es una buena pregunta. Ya sabes, Javier se parece mucho a mí. Tenemos en común que nos gusta hacer viajes por carretera y me gusta estar solo en el camino. La casa de Javier es un tráiler, entonces ese espíritu aventurero yo lo siento mucho.

”En Javier también comparto ese deseo de vivir de la manera más simple posible. El año pasado estuve dos meses viajando en la carretera, yendo de un lugar a otro y quedándome en mi camión. Me encantó esa experiencia, esa manera simple de ver el mundo. Yo tengo una hermosa casa que me encanta, pero amo la sencillez de la vida.

”Javier, de hecho, en uno de los nuevos episodios, habla sobre querer llevar una vida tranquila en la playa, sin ningún lujo. Ver a Javier decir eso provoca en mí ese mismo deseo. Fantasy Island es una serie que te recuerda el valor de la simpleza”.

—¿Cómo es su relación con los fans de la serie? ¿Cómo siente que ven ellos a Javier?

—Pues me doy cuenta de que los fanáticos están muy involucrados, lo cual me encanta. Tienen muchas ganas de ver consolidada la relación entre Javier y Elena, así que me encanta cuando leo esas cosas en redes sociales.

”Recibo muchos mensajes y me dicen que les encanta esto o les encanta aquello y, ya sabes, realmente aprecian el programa. Me encanta escuchar esas cosas. Entonces, cualquier tipo de interacción la aprecio. El fin de semana pasado estuve en Las Vegas y un fan se me acercó y me dijo cuánto amaba el programa, cuán feliz estaba y lo mucho que esperaba una renovación de la serie para una tercera temporada. Eso me llena el alma”.

—Por otro lado, ¿cómo es guardar los secretos de la serie y no revelar nada de lo que va a pasar?

—Es complicado (risas). Hicimos un viaje de prensa hace meses y me sentí como si tuviera los labios muy apretados, ¿sabes? Me tengo que forzar a no decir nada. Cuando mis amigos o mi familia ven un episodio y quieren hacerme preguntas, no puedo decirles por más entusiasmados que los vea. Además, quiero que tengan su propio viaje con los personajes. Es parte de la fantasía de la televisión.