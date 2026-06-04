Teleguía series y películas

¿Es una historia real? Película La Chica del Perdón conmueve a miles de personas en Netflix

La película se acaba de estrenar en Netflix y ya figura entre las más vistas de Costa Rica gracias a su conmovedora historia

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La película cristiana La Chica del Perdón se convirtió en uno de los fenómenos más recientes de Netflix y ya está conquistando a miles de espectadores alrededor del mundo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Chica del perdónPelículaNetflixCintaTendenciasFe
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.