Betty, la fea: este viernes se estrenó la nueva temporada y aquí le contamos dónde verla

La espera terminó para los fanáticos de “Betty, la fea”, ya que este viernes 15 de agosto se estrenó la segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa” en Amazon Prime Video, con la publicación de sus dos primeros episodios.

La producción, a cargo de RCN Estudios y Prime Video, llegará a más de 240 países y territorios con una entrega de diez capítulos que se publicarán de forma escalonada: dos por semana, cada viernes, hasta el final de temporada el 12 de septiembre.

El calendario de estrenos quedó así:

15 de agosto: episodios 1 y 2



22 de agosto: episodios 3 y 4



29 de agosto: episodios 5 y 6



5 de setiembre: episodios 7 y 8



12 de setiembre: episodios 9 y 10 (final)

En esta nueva etapa, la historia muestra a una Beatriz Pinzón más segura y madura, pero enfrentando nuevos retos personales y profesionales. La protagonista intenta reconstruir su relación con su hija Mila y manejar la creciente distancia con Armando, mientras en Ecomoda se desata una crisis con una división interna entre el “team Betty” y el “team Nacho”, hijo de Marcela.

Además, la trama incluye un embarazo inesperado que sacude a los personajes y genera nuevas tensiones dentro y fuera de la empresa.

El elenco mantiene a sus figuras más queridas: Ana María Orozco como Betty, Jorge Enrique Abello como Armando, Natalia Ramírez como Marcela, Lorna Cepeda como Patricia Fernández y Julián Arango como Hugo Lombardi, entre otros. También regresa Stefanía Gómez como Aura María, quien no estuvo en la temporada anterior por motivos contractuales.

La producción ha cuidado cada detalle, desde el guion y la dirección hasta el vestuario, con el objetivo de mantener la esencia de la historia original y a la vez darle un aire renovado que conecte con el público actual.

“Betty, la fea: La historia continúa” promete combinar drama, humor, moda y conflictos familiares, tal como lo hizo en su primera entrega.

