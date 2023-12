Berlín vuelve a Netflix: Lo que debe saber de la nueva serie de ‘La casa de papel’

Antes de convertirse en una de las fichas más importantes de El Profesor para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, Berlín tenía una vida... una que ya venía cargada de atracos.

En su nueva serie Berlín, Netflix ha apostado de nuevo por este personaje tan odiado por unos y querido por otros para continuar expandiendo el universo de La casa de papel, una de las series en español más exitosas de la plataforma de streaming.

Para entender mejor, Berlín es un spin off y una precuela, es decir, contará la historia del maleante antes de ser reclutado por su hermano, El Profesor, para unirse a un grupo de delincuentes con nombres de ciudades y realizar robos espectaculares.

Si bien el carismático ladrón (siempre interpretado por el laureado actor Pedro Alonso) murió al final de la segunda temporada de La casa de papel, su presencia en la serie se mantuvo hasta el final, por medio de flashbacks, dada su popularidad entre la audiencia.

Berlín será el cerebro detrás de un atraco a la casa de subastas más importantes de París. (Netflix)

Ahora, el criminal contará en esta serie de ocho capítulos su propia historia, la que ocurrió años antes de su fatal desenlace.

La idea de Berlín es asaltar la casa de subastas más importante de París y robar 63 joyas valoradas en 44 millones de dólares, provenientes de 34 ciudades de toda Europa en una noche; mientras el protagonista se ve envuelto en una historia de amor.

“Mientras escribíamos, teníamos el marco de la guerra de Ucrania y sentíamos que la gente merecía ver cosas que le recordaran por qué el ser humano está en el planeta. Y la más grande es el amor”, dijo a 20 minutos Esther Martínez Lobato, guionista de la trama.

Sin embargo, la esencia de La casa de papel estará presente de inicio a fin. De hecho, aunque Martínez y Alex Pina, el otro escritor de la serie, querían que esta fuera una serie completamente nueva, terminaron incluyendo a dos de las protagonistas de la producción original.

Se trata de las policías Alicia Sierra y Raquel Murillo, quienes darán cacería al delincuente.

“No queríamos generar muchas vinculaciones con la etapa anterior. Ellas eran un buen guiño que no nos generaba muchas servidumbres narrativas respecto a La casa”, dice Pina al medio español.

De hecho, si bien esta parece una trama atractiva, y así lo fue desde el inicio, el protagonista Pedro Alonso confiesa que dudó en aceptar el proyecto, precisamente por el impacto que tuvo La casa de papel en su momento.

“Cuando me plantearon la posibilidad de hacerlo, pedí un tiempo para pensar en mí. Y me pregunté, no sobre el recorrido del personaje, sino en la exposición (que representa) un fenómeno tan grande como este. La cuestión era ‘¿quiero seguir navegando en ese tipo de aguas, tan expuestas?’”, afirmó Alonso en entrevista con la agencia de noticias AFP.

Pese a su resistencia, finalmente tomó el proyecto y volverá a dar vida al manipulador, psicópata, entrañable y simpático personaje.

Sus cómplices

El robo que planea Berlín es tan grande como sus sueños, por lo que no es una tarea sencilla y que pueda realizar en solitario. Para ello, necesita un grupo de delincuentes que lo ayude.

Una de ellas es Keila (Michelle Jenner), una ingeniera informática experta en ciberseguridad y una de las más prudentes del grupo. Luego está Damián (Tristán Ulloa), quien es catedrático y por ende uno de los que más razona y analiza.

Para llevar a cabo sus planes, Berlín necesita la ayuda de cinco delincuentes más. (Netflix)

También están Cameron (Begoña Vargas) y Roi (Julio Peña), quienes son los más explosivos, los que están esperando cualquier excusa para la acción. Finalmente, Bruce (Joel Sánchez) es el que está listo para resolver cualquier contratiempo, él es el de las ideas de último minuto, el que soluciona.

Toda la historia se desarrollará en los tiempos de gloria de Berlín y antes de que se enterara de su enfermedad terminal y de la que se ahonda en La casa de papel.

La primera temporada de la serie estará disponible a partir de este viernes 29 de diciembre en Netflix.