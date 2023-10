Actriz de Pasión de Gavilanes confesó que tuvo sentimientos fuertes por su pareja de la telenovela

La actriz colombiana Natasha Klauss confesó, en sus redes sociales, que no quería ser pareja del actor Michel Brown en Pasión de Gavilanes.

Los actores son una de las tres parejas protagonistas de la exitosa telenovela colombiana, pero al principio la relación en la vida real no era buena.

Klauss aseguró en un live de redes sociales que, aunque nadie sabía, ella no quería que Sarita (su personaje) tuviera una historia con Franco (el personaje del argentino).

“¿Sabían que Michel Brown me caía mal? De un momento a otro nos contaron que la pareja mía iba a ser Franco, cuando propusieron la historia yo dije: Esto no va a funcionar, Michel?, no, nada que ver”, contó en su Tiktok.

Incluso, la actriz agregó que no tenían casi nada de relación en la vida real.

“Nosotros casi no hablábamos, él era muy tímido y yo lo veía y como que él no me daba onda. A mí me parecía que esa pareja era lo más descabellado del mundo”.

Al final, para sorpresa de todos, Franco y Sarita se volvieron la pareja favorita de la mayoría de televidentes y así se lo dijeron en los comentarios.