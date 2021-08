'Project Mc2': ¿Ser inteligente está de moda?

Netflix presenta dos nuevas temporadas de Project Mc2 serie que tiene como premisa demostrar que “ser inteligente está de moda (Smart is the New Cool)”.

A través de mensajes sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, Project Mc2 prueba que “las chicas lo pueden todo”.

El mensaje va tan en serio que Netflix junto con la Casa Blanca iniciaron una campaña para que las niñas sepan que pueden ser “buenas estudiantes y estupendas a la vez”, al igual que las cuatro protagonistas de la serie.

En estas nuevas temporadas nuevas amigas se incorporarán al famoso escuadrón de NOV8 . Netflix para LN (Netflix)

La serie

Project Mc2 está dirigida a preadolescentes y cuenta la historia de cuatro chicas súperinteligentes que son reclutadas por la organización de espionaje, NOV8, para que juntas resuelvan muchísimos problemas.

“Los valores principales del trabajo en equipo, la perseverancia, el poder femenino y la inteligencia es algo que queremos que todas las mujeres, incluyendo mis hijas, vean más en televisión”, asegura Andy Yeatman, director de contenido infantil en Netflix.

“Estamos encantados de poder ofrecer dos temporadas más de Project Mc2 a nuestros suscriptores y de demostrar a las chicas jóvenes de todo el mundo que el S.T.E.A.M. (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) puede ser divertido y accesible”, agregó Yeatman en un comunicado difundido por Netflix.

Según el sitio especializado Pizquita.com se podrá ver a mujeres destacadas del ámbito del entretenimiento, la aeronáutica y la tecnología trabajarán juntas para llevar Project Mc2 al siguiente nivel. La segunda temporada mostrará cómo los experimentos científicos ayudarán a las protagonistas a resolver crímenes.