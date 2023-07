Esposa de Tony Bennett: ‘Disfrutó interpretar las canciones que amaba’

La muerte del cantante estadounidense Tony Bennett sacudió al mundo de la música. El gran artista falleció el 21 de julio, a los 96 años, y desde el momento en que se dio a conocer la noticia, sus amigos, colegas y miles de fans en el mundo expresaron sus condolencias por la partida de la estrella y una gran admiración por su talento.

Hasta el momento, no ha trascendido la causa de la muerte. La familia del cantante de I Left My Heart In San Francisco, no se había manifestado respecto al fallecimiento hasta este domingo cuando Susan Benedetto, la viuda del artista, publicó un sentido mensaje en el Instagram de su esposo.

Hace unas semanas, en el Instagram oficial de Tony Bennett, el cantante le dedicó un sentido mensaje de feliz aniversario a su esposa Susan. (instagram)

“Gracias a todos los fanáticos, amigos y colegas de Tony que celebraron su vida y humanidad y compartieron su amor por él y su legado musical. Desde sus primeras actuaciones como camarero cantante en Queens hasta sus últimas actuaciones en 2021 en el Radio City Music Hall, Tony disfrutó interpretando las canciones que amaba y haciendo feliz a la gente. Y a pesar de lo triste que ha sido hoy para todos nosotros, podemos encontrar alegría en el legado de Tony para siempre”, publicó Benedetto en su nombre y en el de Danny, hijo de la estrella de la música.

Susan, de 56 años, estaba casada con Bennett desde hace 16 años. Ellos se conocieron en 1983, cuando Susan tenía apenas 19 años.

De acuerdo con la revista Hola! la joven era la presidenta de un club de fans de Bennett en San Francisco y se toparon un día entre bastidores en uno de sus espectáculos. 24 años después, la pareja contrajo matrimonio.

Bennett falleció en su natal Nueva York. Desde el 2016, libraba una dura batalla contra el Alzheimer. Bennett fue uno de los últimos exponentes de los cantantes de salón de mediados del siglo XX.

El artista lanzó unos 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy. Algunos de sus éxitos recordados son Blue Velvet y I Left My Heart In San Francisco. En su repertorio también hay clásicos de la música popular estadounidense, como baladas y piezas de jazz.

Bennett fue dueño de una impresionante voz, y su mentor fue Frank Sinatra, ambos de los llamados crooners, es decir, aquellos cantantes masculinos solistas con una voz suave y, a la vez, fuerte. Su música es de las que han perdurado con el paso de los años en Estados Unidos y en el mundo.