Lorena Velázquez llegó a la base del Everest: ‘Esto quedará marcado de por vida en mi alma’

Lorena Velázquez empezó en el mundo de las caminatas cuando atravesaba un momento difícil. Caminar fue escape, sanación y sobre todo, la posibilidad de soñar, de probarse y de decir que sí, que siempre se puede. Este 2 de abril, la chef y presentadora costarricense cumplió una de las metas más importantes: llegó hasta la base del monte Everest, ese punto en el que otros soñadores empiezan su ascenso al pico más alto del mundo.

La meta de Lorena era llegar hasta el Campo Base del Everest. La cumplió junto a otras 14 personas, entre ellas su hermana Amanda Velázquez, y el montañista costarricense Warner Rojas, guía del grupo y el único costarricense que ha llegado hasta la cima del Everest.

La chef costarricense Lorena Velázquez vivió una experiencia increíble al caminar entre montañas nevadas con rumbo al campo base del Everest. Foto: Instagram

Desde Nepal, y aprovechando un acceso a Internet durante el camino de regreso del Campo Base del Everest, Lorena conversó con La Nación de esta experiencia que le enseñó a “valorar aún más la vida” y la cual documentó en su cuenta de Instagram. Ahí, a través de posteos plasmó sus sentimientos al enfrentarse a la imponente naturaleza, a la maravilla de los paisajes y a la realización de que los sueños son posibles.

LEA MÁS: Chef Lorena Velázquez cumple su meta: llegó al campo base del Everest

Horas de caminatas, bajas temperaturas y hasta tormentas de nieve no borraron la característica sonrisa de Lorena Velázquez, una de las tres hijas de la experta en moda Amanda Moncada.

--¿Por qué decide subir a la base del Everest? ¿Qué representa esto en su vida?

Hace un par de años comencé a entrenar para subir el Chirripó con mi hijo mayor Sebastián y me recomendaron entrenar con Warner Rojas, el único tico que había subido el Everest y me parecía admirable. Llegamos a la meta (del Chirripó) y lo disfrutamos muchísimo, pero no solo eso, yo estaba pasando por un momento personal muy difícil y encontré un escape a través de las caminatas. Desde el día uno siempre me planteé esta meta (del campo base) y yo soy una persona que a todo lo que me propongo, le meto empeño, garra y corazón para lograrlo.

--¿Cómo se preparó para esta aventura en el Everest?

Empezamos 14 personas, todos amigos de Warner y caminantes apasionados. Cada quien entrena de forma diferente y somos un grupo en el que cada uno es uno, aún así, la verdad logramos compaginar divinamente. Mi hermana Amanda está conmigo y para mí ha sido lo mejor estar con ella aquí: sentir a tu familia al lado no tiene precio.

Luego de 10 días de caminata, Lorena Velázquez llegó a su meta: el campo base del Everest. Foto: Instagram

--¿Antes había vivido una aventura parecida?

Lo más cerca, que en realidad ni se acerca a esta experiencia, fue el Kamuk (cerro en Costa Rica de 3.549 msnm): fueron cuatro días de hike durmiendo en condiciones sumamente complejas y con todo el peso en la espalda de unos 10 o 12 kilos. Era un recorrido de muchos kilómetros, durmiendo debajo de carpas de bolsas de basura abiertas mientras llovía sin parar. Sin embargo, nada más duro que esto (llegar a la base del Everest).

--¿Qué es todo lo que implica subir al Campo Base del Everest?, ¿En cuánto tiempo lo hizo?

Subir a Campo Base implica preparación, equipaje adecuado, buena actitud pero, sobre todo, perseverancia y ganas de cumplir la meta. Duramos 10 días llegando.

--¿Qué ha sido lo más increíble que ha visto y vivido en estos días?

No puedo hablar de una sola parte específicamente; cada paso que hemos dado para llegar a la meta ha sido maravilloso, cada rincón que hemos conocido ha sido majestuoso, cada montaña que hemos cruzado ha sido alucinante. Pero claro, la emoción más fuerte fue llegar a la base de la montaña más alta del mundo donde cientos de personas intentan escalar cada año, algunos exitosamente y otros desafortunadamente no (muchos caminantes que intentan subir el Everest fallecen en el intento).

--¿Quiénes han sido su apoyo?

Mi principal apoyo ha sido mi familia: mis hijos, mi madre, mi hermana que está allá (en Costa Rica) y por supuesto mi hermanita que está aquí. Cuando decidimos venir acá, decidí comenzar a contar mi día a día hasta campo base y he recibido comentarios tan lindos y positivos (de sus seguidores) que eso me alentó a cumplir mi meta.

--Su mamá, doña Amanda Moncada, ha estado compartiendo fotos de su aventura. ¿Para usted qué representa el apoyo de ella?

Gracias a ella nosotras somos lo que somos. Ella es una guerrera, una luchadora, la persona que más admiro en la vida por su determinación, su actitud ante la vida y el amor que ella le reparte a todo el mundo. Gracias a ella nosotras somos como somos porque su fortaleza es lo que nos ha dejado de legado.

Lorena Velázquez junto a Warner Rojas, guía de su grupo y el único costarricense que ha logrado subir hasta la cima del Everest. Él lo intentará por segunda vez. Foto: Instagram.

--Llegó a su meta. ¿Cómo describe la experiencia en general?

Logré mi meta que era llegar a Campo Base con un grupo increíble de gente liderado por la empresa 14 Peaks Expedition y nuestro gran amigo Warner Rojas, al que acompañamos y esperamos tenga una subida exitosa a la cima de la montaña más imponente del mundo.

“Para mí fue una de las experiencias más extraordinarias y enriquecedoras de la vida. Me deja mucho aprendizaje, me enseña a valorar aún más la vida y lo que tenemos, pero, sobre todo, a saber que todos tenemos la capacidad de soñar y de cumplir los sueños con empuje, fuerza, determinación y creyendo en nosotros mismos”.

--¿Cómo marcó su vida este viaje?

Es una experiencia que me quedará marcada de por vida en mi alma y mi corazón. Me alegra haberla realizado con un grupo maravilloso de soñadores igual que yo, cada uno auténtico y todos con la misma meta en común: llegar a la base de esta majestuosa montaña que nos dio la naturaleza divina.