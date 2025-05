Fiesta llevó a editor de Noticias Repretel a ser imitador de Pelando el ojo

Un editor de noticias de Repretel terminó como imitador en Pelando el Ojo gracias a una fiesta de empresa.

Se trata de Aarón Madrigal Castro, joven de 27 años, con mucha experiencia en los medios de comunicación y una gran pasión por la imitación y el humor, dos facetas que ahora está explotando en Grupo Repretel, su segunda casa hace más de dos años.

Este vecino de Escazú tiene muchos años de acumular experiencia en la televisión; pasó por TD Más, luego por Multimedios y ahora está en Repretel, donde se encarga de darles vida a las notas de los periodistas.

De hecho, tiene muy buena relación con casi todos y por eso con ellos práctica jugar con las voces. Cuando estaba en el colegio imitaba a sus profesores, antes de llegar a la televisión a personajes de Disney en videos de su canal de YouTube, y ahora imita a los periodistas de Noticias Repretel.

Esta broma interna con sus compañeros lo llevó hasta Pelando el ojo y, sin querer, por una casualidad del destino de las que parece que todo está escrito.

“Es una historia muy curiosa, porque a finales del año pasado, estábamos en una fiesta de la empresa y los periodistas me decían que los imitara, pero yo no quería porque era una fiesta grande, había mucha gente. Estaba don Randall Rivera, que es mi jefe, y el presidente de la empresa (Carlos Arturo Hernández Estrada), pero en un momento llegó Fabián Meza y dijo: “oigan todos Aarón va a imitarme y tocó”, nos contó.

Lo que era una imitación terminó en muchas; incluso, a Djenane Villanueva que le puso el reto de hacer su voz cara a cara.

“Yo no le tenía tanta confianza, pero me dijo que si no la imitaba no se iba tranquila, entonces me tocó y todo eran carcajadas y al rato asimilé que don Carlos estaba viendo todo, muerto de la risa”, recordó.

Ese día lo llevó hasta Norval Calvo, ya que el presidente de Repretel fue y lo recomendó.

“En enero era la fiesta general del grupo y don Carlos me dijo que tenía que hacer algo. Yo no quería, porque me daba mucha vergüenza y más que iban los de Pelando el Ojo, ellos que son los profesionales en esto, y aunque no hice nada, don Carlos me llamó y estaba con Norval y le dijo: ‘Viera este mae, este carajillo es buenísimo, imita a todo el mundo, tómalo en cuenta para algún proyecto’, y él me dijo que le mandara una prueba”.

A pesar de los nervios, su pasión por eso lo movió y le hizo caso a Norval. Se grabó imitando a Igor Rodríguez, Fabián Meza, Djenane, Andrés Ramírez y le envió el video que dio un resultado positivo.

“Luego me llamó y me dijo que fuera el 13 de febrero, que era justo el día de la radio. Yo pensé que era para ver la cabina y todo, porque llevó a otro muchacho. Los dos estábamos con miedo y en el último bloque nos metió al aire y nos tiró al agua así de la nada y me dijo que imitara a tal y tal, y esa fue la primera experiencia, loquísima porque no lo esperaba”, mencionó entre risas.

La radio lo enamora cada vez más

Aarón Madrigal saca muchas risas los jueves en Pelando el Ojo (Cortesía Aarón Madrigal/Cortesía Aarón Madrigal)

Actualmente, Aarón les saca risas a miles de ticos los jueves en el programa, algo que se dio poco a poco y que lo tiene encantado.

“Me gusta mucho tener la experiencia de la radio, nunca había hecho algo, solo hace unos años, pero muy carajillo, y siempre había querido tener esa experiencia. Me gusta demasiado y ahora que se dio, estoy feliz porque, de verdad, que Dios le cumple a uno los deseos y cuando uno no se imagina, las cosas a veces llegan porque sí, porque yo no forcé las cosas, fue que se dio y para mí ha sido una experiencia muy bonita y Dios lo permitió así”, explicó.

Con el pasar de las semanas, él se siente más tranquilo frente a los micrófonos de Monumental, gracias a la práctica y la ayuda que le han dado otros compañeros, como Edson Picado.

“Estoy agarrando experiencia, aprovechando la oportunidad. Don Randall me dio el chance con los horarios. La radio es un medio que entretiene mucho a la gente, pero al ser al aire uno comete errores, en las carreras, pero ellos me guían, me han ayudado bastante, me han apoyado y con tanta experiencia me dan consejos y así”.

Para concluir, aseguró que no tiene como objetivo convertirse en una figura conocida del medio, solo lo está disfrutando al máximo y en el camino ha recibido muchos comentarios positivos y bonitos tanto en redes sociales, como en la calle.

Aarón Madrigal editor de Repretel (Cortesía Aarón Madrigal/Cortesía Aarón Madrigal)

El programa es como una terapia, ideal para él que siempre está de buen humor (Cortesía Aarón Madrigal/Cortesía Aarón Madrigal)