Fallece Charley Scalies, actor de “The Wire”, tras dura lucha contra el Alzheimer

El actor estadounidense Charley Scalies, famoso por sus papeles en las exitosas series The Wire y Los Soprano, falleció, el fin de semana a los 84 años, tras luchar contra el Alzheimer durante varios años.

La noticia fue confirmada por su hija Anne Marie Scalies, quien explicó que su papá murió, pacíficamente, en un centro de cuidados en Phoenixville, Pensilvania. El actor dejó un legado en la televisión de prestigio, especialmente por su trabajo con HBO.

Scalies nació en Filadelfia en 1940 y desde joven mostró inclinación por la actuación. Creció sobre el billar que tenía su padre y desde ahí comenzó a imitar voces y contar chistes. Se graduó de la Universidad de St. Joseph, formó una familia con su esposa Angeline, con quien estuvo casado más de seis décadas y fue padre de cinco hijos.

Durante muchos años trabajó en el mundo de los negocios, pero en los años 90 volvió a su gran pasión: la actuación. Empezó en el teatro comunitario y, poco a poco, se abrió paso en producciones de cine y televisión.

En el cine actuó en cintas como Two Bits (1995) con Al Pacino, 12 Monkeys (1995) junto a Bruce Willis, y Jersey Girl (2004). También apareció en series como Cold Case, Law & Order y Homicide: Life on the Street.

Su papel más recordado fue el de Thomas “Horseface” Pakusa en la segunda temporada de The Wire. Otro de sus momentos memorables fue en Los Soprano, donde dio vida al entrenador Molinaro durante una secuencia de sueños del personaje principal, Tony Soprano.

Sus seres queridos pidieron que, en lugar de flores, se hagan donaciones a la Asociación de Alzheimer de Pensilvania, como forma de honrar su memoria.