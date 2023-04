Estrella de Hollywood sorprendió al mundo al convertirse en madre de mellizos a sus 48 años

La reconocida actriz Hilary Swank, publicó muy emocionada que logró convertirse en madre a sus 48 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, la dos veces ganadora del Óscar mostró la primera imagen de sus mellizos y admitió que fue un proceso muy complicado por la edad y por ser madre primeriza.

“No fue fácil, pero chico y chica, valió la pena. Felices Pascuas, publicando desde el puro cielo”, escribió en la descripción de una imagen donde sale con los bebés mirando el mar.

Hace algunos meses, cuando anunció su embarazo, reconoció que ser madre era un deseo que tenía desde siempre y aunque pensó que no lo lograría, se iba a volver una realidad.

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y es que voy a ser madre y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”, indicó a la prensa en octubre.

La publicación de Swank suma miles de interacciones donde colegas y amigos le envían los mejores deseos en esta nueva etapa de su vida.