El Topo: ¡Y se nos casó Juan Luis!

Este corajudo español con el corazón sembrado en Costa Rica no deja de sorprendernos: como es de conocimiento público, Juan Luis Hernández Fuertes, colosal personaje que se afincó en el país desde principios de los años 90 y marcó toda una era como director técnico de fútbol, lleva ya unos años de luchar contra el cáncer, y últimamente tiene principios de Parkinson.

Este corajudo español con el corazón sembrado en Costa Rica no deja de sorprendernos: como es de conocimiento público, Juan Luis Hernández Fuertes, colosal personaje que se afincó en el país desde principios de los años 90 y marcó toda una era como director técnico de fútbol, lleva ya unos años de luchar contra el cáncer, y últimamente tiene principios de Parkinson.

Pues resulta que Juan Luis decidió, con esa valentía que tiene y asido a su prolija prosa, compartir con sus amigos y seguidores en redes todos los detalles concernientes a sus luchas contra varios tipos de cáncer, las cuales ha ido venciendo una a una, sin alterar en lo mínimo su infatigable espíritu de trabajo, al punto de que se mantiene activo en facetas muy exigentes, como luchas políticas, faenas periodísticas y la escritura de libros.

La que no vimos venir y nos llenó de gozo y orgullo por él, fue que hace unas tres semanas Hernández Fuertes le ofrendó una oda a la vida, a la esperanza y al amor al casarse con una hermosa cartaginesa (no podía ser de otra forma, ya que eso fue la provincia que Juan Luis adoptó como morada desde que llegó al país y a la que ama con locura). Ella se llama Rocío Carranza, con solo lo que vimos en la boda dedujimos que es un mujerón a la altura de su consorte. No saben: canta como una diosa y, en lugar de leer sus votos de bodas, los cantó; nos sacó el menudo y las lágrimas a todos los que asistimos al enlace, celebrado en el Hotel El Guarco.

Ahora, la feliz pareja se encuentra gozando de su hermosa convivencia otoñal, y preparan viaje para Madrid, pues a principios de diciembre Juan Luis ingresará al hospital, una vez más, para someterse a tratamientos relacionados con sus enfermedades.

Desde antes, ella ha estado al lado de él, al pie del cañón, y ahora, ya como marido y mujer, seguirán luchando juntos y con un mayor fuerzón. Como dijo Juan Luis durante la memorable ceremonia matrimonial que se decantó entre familiares y amigos íntimos: “No hay mejor soledad que la que se vive acompañado”.

Qué dichosota Andrea: La exdiputada Andrea Morales, quien en el pasado desató la polémica con sus sensuales fotografías en el salón de expresidentes de la República, ahora repite el tema de modelar con el fotógrafo y actor Eloy Mora; los retratos están dando de qué hablar en redes por el buen lente de Eloy y las sensuales poses y vestimenta de Andrea. La que puede, puede.

Qué dichosota Andrea: La exdiputada Andrea Morales, quien en el pasado desató la polémica con sus sensuales fotografías en el salón de expresidentes de la República, ahora repite el tema de modelar con el fotógrafo y actor Eloy Mora; los retratos están dando de qué hablar en redes por el buen lente de Eloy y las sensuales poses y vestimenta de Andrea. La que puede, puede.

Por cierto, hay que resaltar y felicitar a Eloy Mora por marcar una pauta diferenciada totalmente en su quehacer artístico. El actor viene dando de qué hablar con sus hermosas fotos, en algunos casos desnudos artísticos que muestran gran belleza y sensibilidad. Aplauso de pie.

Durante las últimas semanas, el concursante famoso Daniel Carvajal de Dancing with the Stars ha tenido una amplia cobertura en los principales medios de comunicación del país, así como en redes sociales, donde se habla desde su comportamiento en el programa hasta su escultural cuerpo, el cual pudo exhibir en todo su esplendor en una reciente gala cuando interpretó a Hércules.

Durante las últimas semanas, el concursante famoso Daniel Carvajal de Dancing with the Stars ha tenido una amplia cobertura en los principales medios de comunicación del país, así como en redes sociales, donde se habla desde su comportamiento en el programa hasta su escultural cuerpo, el cual pudo exhibir en todo su esplendor en una reciente gala cuando interpretó a Hércules.

En programas como De boca en boca, algunos presentadores se burlan de algunas de sus frases (me pregunto: ¿será que se sienten amenazados en sus puestos de presentadores? Decimos esto porque hablan de él un día sí y otro también). Asimismo, el talentoso doctor Eric Rojas, muy inteligentemente, en cuanto observó el furor que desató Daniel con su presentación al lucir una diminuta falda, publicó un comunicado en su página en la red social Facebook, en que detallaba que Daniel es su paciente.

Hubiera sido interesante ahondar con el doctor Rojas sobre los procedimientos que se ha realizado Daniel; sin embargo, sabemos que a los médicos tienen un acuerdo de confidencialidad con sus pacientes. Lo cierto del caso es que Daniel es tendencia en medios nacionales y en redes sociales, lo cual hace que cada día lo sigan más y más personas. Ante tanto comentario, él se muestra tranquilo, fuerte como Hércules y, ahora sí, bastante ubicado y carismático. A como vamos, con suerte lo veremos disputando la final, pues es sumamente mediático.

Con cirugías o sin ellas, Daniel Carvajal muestra una anatomía formidable, al menos para quienes les gusta tantear durito, que no es nuestro caso (es que tan grandotote y pétreo es mucho con demasiado, da meio), pero aún así hay que reconocer que es el mejor cuerpo masculino de Dancing with the Stars, como lo prueban estas imágenes que el fotógrafo Carlos Campos le tomó hace unas semanas.

Qué mal sin Jalé. Uno de los detalles que más nos ha llamado la atención este año en el anuncio de El Chinamo es la ausencia de Jalé Berahimi, la presencia de los mismos de siempre y de otros que ni fu ni fa.

Cuando Jalé estuvo en Dancing with the Stars y luego la pusieron a hacer nada a la par de Omar Cascante en El Chinamo, pensamos que en este próximo diciembre si la veríamos en primera línea en el espacio más exitoso de fin de año, sin duda, en la televisión nacional. ¿Y por qué confiamos tanto en Jalé Berahimi para tareas más sobresalientes en ese espacio? Jalé es una periodista desenvuelta, chispa, dicharachera, versátil y… realmente guapísima.

Si a ello le sumamos que es una de esas que llaman “influencers” que más seguidores tiene en el país, estamos hablando de un personaje con doble puntaje para intervenir en un programa como El Chinamo, en el que también le ponen énfasis a lo que suceda en redes antisociales, porque, en estos tiempos de me like –como dice un amigo–, no se pueden ignorar esas nuevas fuentes de comunicación masiva: Jalé es buena en televisión y es todo un fenómeno en redes.

“Sorry con zorritos”@: Esta frase que acuñó hace años la bella Jalé Berahimi queda de perlas para manifestar nuestro sentir luego de que se supo que la ingeniosa y divertida periodista quedó fuera del elenco de El Chinamo 2017. Qué madre. “Sorry con zorritos”: Esta frase que acuñó hace años la bella Jalé Berahimi queda de perlas para manifestar nuestro sentir luego de que se supo que la ingeniosa y divertida periodista quedó fuera del elenco de El Chinamo 2017. Qué madre. (Jalé Berahimi para Teleguía)

¿Por qué quedó fuera de El Chinamo la mentada Jalé? El único antecedente del que tenemos noticia es que, al parecer, hace unos meses la producción la llamó para que saliera bailando en un Chinaoke y ella, con educación y agradecimiento, declinó la oferta y le dijo que si salía alguna otra cosa, más acorde con su perfil, la aceptaría. Desde entonces, no recibió más llamadas. Pero, bueno, la producción tendrá sus razones, solo que nosotros nos quedamos un toque peliparados: ¿a quién diantres se le ocurre llamar a Jalé para “chinaokear”? Eso no es lo de ella. Jalé no es comediante, bailarina, taibolera ni nada que se le parezca. Ha pagado su derecho de piso para reinventarse desde los tiempos en que, siendo una Intrusa, atraía la animadversión de las masas.

Poco a poco, su imagen se ha ido despojando del personaje intrigante e imprudente que fue en su momento y ha cambiado sin sacrificar su esencia, –muy importante ese detalle–. Visto lo visto, solo queda decir que el que es bueno es bueno y que, de fijo, pronto la veremos como conductora, ojalá de espectáculos, para ver si le pone alma, corazón, vida, fisga y ganas a un ámbito bastante abandonado por los noticieros nacionales en los últimos tiempos; ¡he dicho!

El talentoso Ricardo Padilla está preparando una sorpresa navideña: el cantante, exitoso en Costa Rica y con una fructífera carrera internacional, se prepara, con su majestuosa voz, para dar una sorpresa musical y en video, perfecta para la época navideña. Ricardo está en proceso de producción de un material, en alianza con un canal nacional, para deleitar al publico en la época navideña, con temas propios del cierre de año. Además entre sus proyectos empresariales, Ricardo inauguró un estudio de grabación con los más altos estándares internacionales y que pondrá al servicio de talentos locales.

El cada vez más consolidado tenor Joaquín Yglesias está muy entusiasmado con el tema fitness y entrenamientos funcionales, tanto que ha perdido kilos y años, pues se ve como un chiquillo. Entre la música y el deporte, está en su mejor forma desde que lo descubrimos como cantante.

Huele a sorpresa: nos soplaron que Mario Nájera se prepara para salir con un proyecto en televisión, nada más y nada menos que en la acera del frente, Repretel. Aunque en consultas realizadas por este diario ambas partes negaron un acercamiento laboral en el pasado, parece que siempre sí: supimos de buena fuente que el espacio tendrá que ver con farándula y espectáculos de la mano de los integrantes de La Roncha, otrora miembros de Intrusos, de Repretel. El proyecto se viene cocinando hace varias semanas y parece que la sopa la soltarán antes de que termine este mes. Ojalá sea verdad, pues la competencia sana siempre es bienvenida en beneficio de las audiencias.