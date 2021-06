Siempre con entretelones de Miss C.R., de verdad que este Víctor Carvajal sabe más de lo que le enseñaron, sabio dicho de nuestros abuelos. Mientras las cámaras enfocaban al grupo de exMisses, el día del evento, Carvajal se salió del protocolo –como bien sabe hacerlo, en la justa medida– y comentó “¡Ay mirá, pero qué es ese serpentario! ¡Ay no, me equivoqué!”, dizque aclaró muerto de risa, igual que nosotros al ver semejante salida. Y es que no a todo el mundo se le da bien el humor negro, en cambio Carvajal, con esa chispa única que maneja, se puede dar el lujo y el gusto.