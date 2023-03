Édgar Silva reveló sus series favoritas y da unos consejos para verlas

El periodista Édgar Silva le contó a La Nación su ‘combo’ de series favorito, las cuales disfruta en servicios de streaming como Netflix y Apple TV+. Sus chineadas son: The Crow, Navillera y Ted Lasso.

Silva comentó que, lo que más le gusta, es ver series que se basan en la vida real.

“De lo último que he visto y que me ha enganchado por su trama, podría mencionar a The Crown, Navillera y Ted Lasso, las primeras dos de Netflix y la tercera de Apple TV+. Esas son series que realmente he disfrutado. Me he tirado hacer maratón con esas”, dijo el periodista.

“The Crown es la historia de la actual familia británica, en especial de la recientemente fallecida Reina Isabel, todos sus acontecimientos durante su reinado. Imagínese, el reinado más largo de la historia, mucho drama por ver”, mencionó.

“Navillera es una serie coreana de Netflix. Su historia es la mejor, habla de un muchacho que quiere ser bailarín de ballet y de un anciano que nunca pudo bailar. Es la historia entrecruzada de un joven y un anciano que tienen un sueño en común, entrelazando ambas realidades y ayudándose mutuamente. Es una historia muy bonita, de mucha pasión”, señaló.

“Ted Lasso, por otro lado, es una comedia con un humor extremadamente fino, un entrenador de fútbol americano se va a Inglaterra a dirigir un equipo de fútbol soccer, pero lo que pasa es que él no sabe nada de ese deporte, sin embargo, utiliza sus herramientas como motivador (que es una de sus mayores armas en esta serie) para sacar la tarea y llevar a sus chicos hacia delante. Es una serie muy divertida que definitivamente tienen que ver”, agregó Édgar.

Silva menciona que, para él, un plan de fin semana perfecto es poder ver series o películas con su esposa, desde la comodidad de su casa. Sin embargo, el comunicador da algunas recomendaciones antes de “clavarse” con alguna de ellas.

“Les voy a contar una anécdota. Cuando salí de Teletica dije: ‘me voy a quedar tranquilo bastante tiempo, entonces comencé a buscar cosas que ver, di con varias series entre ellas El patrón del mal y La casa de papel. Las primeras semanas me echaba 5 o 6 capítulos al día de cualquira que estuviera viendo, pero terminaba muy sobrecargado de lo intensas que eran. Cuando mi esposa llegaba a la casa yo ya estaba adrenalizado, así que véanlas con calma (risas)”, señaló.

Le dejamos aquí una pequeña sinopsis de estas tres series, para que se antoje y pueda disfrutarlas a través de Netflix y Apple TV+:

The Crown, Netflix

The Crown retrata la vida de la reina Isabel II, desde su boda en 1947 con Felipe, duque de Edimburgo, hasta principios del siglo. La producción está cargada de mucho drama e historias personales dentro de la corona.

Navillera, Netflix

Un hombre de 70 años con un sueño, y otro de 23 con un don especial, superan juntos las duras realidades de la vida y afrontan el desafío de convertirse en bailarines.

Ted Lasso, Apple TV+

Ted Lasso (Jason Sudeikis) es un entrenador de fútbol americano del sur de Estados Unidos, quien se traslada a Inglaterra a hacerse cargo del equipo de fútbol AFC Richmond. Como el fútbol americano no tiene nada que ver con el soccer, pues la verdad es que Ted no tiene idea de lo que hace.

Sin embargo, se lanza a la aventura de cruzar el océano atlántico junto con su co-entrenador Beard (Brendan Hunt), dejando a su esposa y a su hijo atrás.