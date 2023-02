El exsilbatero y actual analista arbitral, Ramón Luis Méndez, no se guardó nada contra Pedro Navarro y la Comisión de Arbitraje, tras el juego entre el Club Herediano y el Deportivo Saprissa de este miércoles.

Durante una conversación con La Teja, Méndez analizó el trabajo de Navarro durante el “Clásico del buen fútbol”.

Árbitro Pedro Navarro es tendencia por cómo dirigió el clásico del buen fútbol

Para el analista, la situación del arbitraje es “desastrosa” y aseguró que Navarro no debía ser asignado para este juego debido a la polémica que se armó con los chats, ya que él era uno de los implicados, a pesar de que venía haciendo un buen trabajo.

“Es la realidad que vivimos, eso es lo que tenemos. ¿Cómo la Comisión va a mandar a Pedro cuando fue el vocero del asunto de los chats? Y lo mandan directamente contra el supuesto perjudicado de los chats, es mandarlo a la guerra”, indicó.

Méndez agregó que considera que la falta por la que expulsaron a Javon East no era para tarjeta roja.

“El responsable directo de este tipo de desastres es el árbitro, la bronca entre Kendall Waston y John Jairo Ruiz no se soluciona con una siempre amarilla y la entrada de Javon no era para roja, iba por el balón y no puedo desaparecer el pie, a lo mucho era una falta por juego peligroso”, comentó.

Según Méndez, las expulsiones de Fidel Escobar y Aarón Salazar fueron correctas, al contrario de la no doble tarjeta amarilla a Gerson Torres, quién siguió jugando tras sujetar de la camiseta a un rival cuando ya había sido amonestado.

El analista aseguró que los árbitros nacionales hacen lo que quieren y que deben tomarse medidas extremas.

“El arbitraje en general ha perdido el respeto. La Comisión de arbitraje debe ser destituida, pero eso no va a pasar porque a nadie le importa el arbitraje, el problema es grotesco, ellos hacen lo que quieren” finalizó.