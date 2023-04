Apple TV+ estrena ‘Jane’, serie infantil de concientización ecológica y animal

El 14 de abril, Apple TV+ estrenará Jane, una nueva serie familiar de 10 episodios inspirada en el trabajo de la Dra. Jane Goodall, fundadora del Instituto Jane Goodall y Mensajera de la Paz de la ONU.

Ava Louise Murchison (Reacher) interpreta a Jane García, una pequeña ambientalista de nueve años que busca salvar animales en peligro de extinción. Usando su poderosa imaginación, Jane lleva a sus mejores amigos David -interpretado por Mason Blomberg (Shameless)- y al chimpancé Greybeard en aventuras épicas para ayudar a proteger a las criaturas salvajes.

Además, esta producción contará con un soundtrack original que se lanzará el 7 de abril: Jane, One Step Closer, interpretado por Leona Lewis, con letra y música de Diane Warren.

Jane marca la segunda serie original de Apple producida por Sinking Ship Entertainment, uniéndose a la aclamada serie ganadora del premio Daytime Emmy Ghostwriter.

'Jane' es una serie mixta de imagen real y animación por computadora (CGI). (Apple TV+)

El reparto también incluye a Tamara Almeida (Secrets at the Inn), Dan Abramovici (Wayne) y los nuevos talentos Jazz Allen y Sam Marra (Stumptown).

Entre las estrellas invitadas destacan: la ganadora del premio Emmy Mary-Louise Parker (Weeds), Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian), Al Rodrigo (El gato con botas: el último deseo), Lucian-River Chauhan (Encounter), Samantha Walkes (Orphan: First Kill), Brian George (The Neighborhood) y el nominado al Premio de la Academia Graham Greene (Dances with Wolves)