YouTube Music prueba nuevas estaciones de radio personalizadas con inteligencia artificial

YouTube Music inició pruebas de una nueva función basada en inteligencia artificial (IA) que permite a los usuarios crear estaciones de radio personalizadas mediante descripciones de texto.

La plataforma ya ofrece la opción de crear emisoras de radio, permitiendo elegir manualmente hasta 30 artistas y grupos. Esta característica se implementó en iOS y Android desde principios del año pasado.

Con la nueva funcionalidad, llamada Pide música como quieras (Ask for music any way you like), YouTube Music introduce la IA en la creación de emisoras de radio. Esta opción aparece en el feed de inicio de la aplicación.

Al seleccionar esta opción, se abre una interfaz con un campo de texto en la parte inferior donde los usuarios pueden Solicitar música. Aquí se deben ingresar las indicaciones para generar la emisora personalizada.

El sitio 9to5Google confirmó que esta funcionalidad está etiquetada como “Experiment”, indicando que se trata de una prueba.

Tras introducir las preferencias en el campo de texto, YouTube Music presenta una breve lista de reproducción con recomendaciones musicales y varios botones para refinar las búsquedas. Algunas opciones para personalizar la experiencia incluyen Estribillos pop pegadizos (Catchy Pop Choruses), Bandas sonoras épicas (Epic soundtracks), Himnos pop optimistas (Upbeat pop anthems) y Sorpréndeme (Surprise me!).

En esta nueva interfaz, la plataforma advierte que las respuestas generadas con IA son experimentales y que la calidad y precisión pueden variar. También recomienda no ingresar información confidencial o personal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.