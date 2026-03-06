YouTube incorpora anuncios de hasta 30 segundos que no se pueden omitir en televisores

Usuarios de YouTube en televisores deberán ver anuncios completos de hasta 30 segundos si usan la versión gratuita del servicio.

Los usuarios que ven YouTube en televisores deberán prepararse para una nueva pausa publicitaria. La plataforma comenzó a aplicar de forma general anuncios de hasta 30 segundos que no se pueden saltar en la versión gratuita del servicio para pantallas grandes.

La medida obliga a los espectadores a esperar medio minuto completo antes de continuar con el video, salvo que cuenten con una suscripción paga como YouTube Premium o Premium Lite.

La compañía ya había adelantado este cambio en mayo del 2023. En ese momento anunció su intención de incorporar anuncios largos diseñados para televisión, ya que este formato encaja mejor en pantallas de mayor tamaño.

Ahora la medida quedó habilitada para todos los usuarios de la aplicación gratuita en televisores. Esto significa que quienes utilicen esta versión deberán ver el anuncio completo antes de iniciar o retomar el contenido.

Según explicó Google en su blog oficial, este formato publicitario se denomina “VCR Non-Skip”. Su objetivo es permitir a las marcas llegar a audiencias televisivas mediante inteligencia artificial de Google.

Hasta ahora la plataforma ofrecía anuncios sin omisión de 6 y 15 segundos. Con la nueva opción de 30 segundos continuos, el tiempo de espera para los usuarios puede aumentar.

La selección del anuncio dependerá de un sistema basado en inteligencia artificial, que decidirá de forma dinámica si mostrar un anuncio de 6, 15 o 30 segundos. El objetivo consiste en optimizar las campañas y garantizar que cada marca llegue a la audiencia adecuada en el momento oportuno.

Google explicó que estos anuncios de 30 segundos sin interrupciones se diseñaron especialmente para televisores. Al no permitir saltos, el formato asegura que el mensaje publicitario se transmita completo.

Para evitar este tipo de publicidad, los usuarios pueden optar por YouTube Premium o Premium Lite, planes que eliminan los anuncios.

La plataforma también recordó que los bloqueadores de anuncios no están permitidos dentro de YouTube.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.