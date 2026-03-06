Tecnología

YouTube incorpora anuncios de hasta 30 segundos que no se pueden omitir en televisores

La plataforma activa anuncios de hasta 30 segundos sin posibilidad de omitirlos en televisores. La inteligencia artificial de Google decidirá cuál mostrar

Por Europa Press
Usuarios de YouTube en televisores deberán ver anuncios completos de hasta 30 segundos si usan la versión gratuita del servicio.
Usuarios de YouTube en televisores deberán ver anuncios completos de hasta 30 segundos si usan la versión gratuita del servicio.







