¿Ya vio las fotos familiares generadas con inteligencia artificial que están de moda?

Tendencia viral: usuarios generan fotos de pareja en estudio o playa con inteligencia artificial y prompts precisos en español.

La tendencia de las fotos familiares simuladas en estudio profesional ha ganado popularidad en redes sociales. A través de inteligencia artificial, muchas personas generan retratos de alta calidad sin necesidad de acudir a un fotógrafo.

Este fenómeno viral utiliza Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, que permite crear imágenes hiperrealistas a partir de una sola foto. En cuestión de segundos, los usuarios pueden tener retratos familiares con apariencia de haber sido tomados en un estudio, incluso con vestimentas coordinadas o disfraces.

Aunque se trata de una tendencia momentánea en Internet, el resultado ha sorprendido por su nivel de detalle. Las imágenes suelen mostrar a madres e hijos, parejas con hijos, o familias completas, en fondos neutros y con estética profesional. Sin embargo, si el objetivo es obtener una fotografía real de alta calidad, lo recomendable sigue siendo contratar a un fotógrafo profesional.

A continuación se explican los pasos para crear este tipo de imágenes y se ofrecen ejemplos de comandos o prompts que se pueden utilizar.

Pasos para generar fotos familiares con Gemini

1. Ingrese a Gemini desde su computadora o celular. Presione el ícono “+” y seleccione la opción “Enviar archivos”. Elija una imagen nítida y con buena iluminación.

2. Escriba el prompt. Debe ser lo más específico posible. Describa con detalle las características físicas de las personas en la foto y explique qué elementos desea agregar. Luego presione la flecha para enviar.

3. Espere el resultado. Gemini generará la nueva imagen. Una vez lista, presione el ícono de descarga para guardarla en su dispositivo.

Ejemplos de ‘prompts’ para fotos familiares

Estos comandos sirven como base. Es importante que cada persona los adapte a su caso, incluyendo rasgos físicos reales de los integrantes de la familia.

Retrato de madre con hijas

Cree una imagen de madre sentada y dos hijas abrazándola. Todas deben vestir blusa negra de cuello alto y manga larga, además de pantalón jeans de corte amplio. Fondo negro, estilo realista y elegante. No modificar los rostros ni características faciales.

Retrato de madre e hijo disfrazados

El hijo y la madre deben aparecer sentados en el suelo, ambos con traje de Hombre Araña. Fondo gris con alto contraste. Estilo realista, elegante y sobrio. Mantener los rostros originales sin alteraciones.

Foto familiar con enfoque en el rostro

Generar imagen en blanco y negro, en primer plano, de dos personas de perfil. Calidad 4K y HD. Fondo oscuro, alto contraste, expresión orgullosa. Enfoque frontal sin alterar rasgos faciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.