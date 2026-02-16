X, antes Twitter, registra caída masiva este lunes

Downdetector registró 42.476 reportes sobre X. La app concentra el 53% de los problemas.

La red social X, antes conocida como Twitter, presentó una interrupción la mañana de este lunes, según datos del sitio Downdetector.

De acuerdo con la información disponible, el pico se registró a las 7:33 a. m. (hora de Costa Rica) del 16 de febrero de 2026, cuando la plataforma acumuló 42.476 reportes. La línea base habitual que muestra el sitio es de 15 reportes.

El gráfico de las últimas 24 horas refleja un aumento abrupto en cuestión de minutos, después de una jornada con actividad prácticamente normal.

En la distribución de fallas, el 53% de las personas reportó problemas en la aplicación. Un 21% indicó dificultades en el feed o la línea de tiempo. Un 16% señaló inconvenientes en el sitio web.

El medio Forbes consultó a la compañía sobre la falla, sin embargo, X no respondió de inmediato la solicitud. Además, la página de estado para desarrolladores de la plataforma indicaba durante la mañana que todos los sistemas estaban operativos, pese al aumento de reportes en Downdetector.

No es la primera vez que la plataforma enfrenta incidentes similares. En enero se registró una interrupción breve que afectó a miles de usuarios. En ese momento, Elon Musk atribuyó el incidente a un “ciberataque masivo” con direcciones IP originadas en Ucrania, según Forbes.

La magnitud total del incidente y las causas oficiales no han sido confirmadas por la compañía.