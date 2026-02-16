Tecnología

X, antes Twitter, registra caída masiva este lunes

El pico alcanzó 42.476 reportes a las 7:33 a. m., con mayoría de fallas en la aplicación

Por Jailine González Gómez
Esta fotografía ilustrativa muestra los logotipos de la red social X (antes Twitter) en Bruselas el 29 de septiembre de 2025.
Downdetector registró 42.476 reportes sobre X. La app concentra el 53% de los problemas. (NICOLAS TUCAT/AFP)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

