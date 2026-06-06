Tecnología

WhatsApp: ¿Qué significa el emoji de la cara derretida y por qué lo has estado usando mal todo este tiempo?

El emoji de la cara derretida en WhatsApp tiene múltiples significados. Descubra cómo usarlo correctamente

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
La cara derretida de WhatsApp puede reflejar calor, vergüenza, resignación o agotamiento emocional según el contexto de la conversación.
La cara derretida de WhatsApp puede reflejar calor, vergüenza, resignación o agotamiento emocional según el contexto de la conversación. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmojiWhatsAppMeta
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.