WhatsApp prepara un cambio visual que transformará los perfiles personales

Una nueva versión beta de WhatsApp revela la opción de sumar una imagen de portada al perfil personal desde los ajustes de la cuenta.

WhatsApp prepara una nueva función de personalización para los perfiles personales. La plataforma permitirá añadir una imagen de portada adicional junto a la foto de perfil. El objetivo es ofrecer más opciones visuales a los usuarios.

La función ya estaba disponible para cuentas empresariales mediante la beta para Android 2.25.32.2. Ahora, la aplicación de mensajería plantea extender esta opción a todos los usuarios.

El portal especializado WABetaInfo detectó la novedad en la versión beta de WhatsApp para iOS 26.1.10.71. Esta versión se distribuye a través del programa TestFlight, que permite probar funciones antes de su lanzamiento general.

Con esta incorporación, WhatsApp se alinea con otras plataformas como X, Facebook y LinkedIn, que ya incluyen imágenes de encabezado en los perfiles de usuario.

De acuerdo con la información divulgada, la imagen de portada se podrá añadir desde los ajustes del perfil. El proceso será similar al cambio de la foto principal.

Esta actualización forma parte de una serie de herramientas que WhatsApp desarrolla para aumentar la personalización. Entre ellas destacan las etiquetas en chats grupales, que facilitan la identificación de los miembros según su rol.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.