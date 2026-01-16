Tecnología

WhatsApp prepara un cambio visual que transformará los perfiles personales

La aplicación de mensajería amplía las opciones de personalización y sigue el modelo de otras redes sociales con encabezados visuales

Por Europa Press
Una nueva versión beta de WhatsApp revela la opción de sumar una imagen de portada al perfil personal desde los ajustes de la cuenta.
Una nueva versión beta de WhatsApp revela la opción de sumar una imagen de portada al perfil personal desde los ajustes de la cuenta. (Canva/Canva)







