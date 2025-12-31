WhatsApp estrena animación de fin de año: Pasos para habilitar el ‘efecto confeti’ en su dispositivo

WhatsApp ha integrado un efecto visual de confeti diseñado específicamente para celebrar el cierre de año y recibir el 2026.

WhatsApp se prepara para las celebraciones de fin de año y ha habilitado una función especial para que sus usuarios festejen la llegada del Año Nuevo de una manera más dinámica y visual. Se trata de la animación de confeti, un diseño que permite armonizar las conversaciones con una temática festiva.

A continuación, le presentamos los detalles para activar esta función en sus dispositivos móviles.

¿En qué consiste el efecto confeti de fin de año?

Este diseño es una herramienta que la plataforma de Meta ha implementado para representar la celebración de cierre de año. Al activarlo, el usuario podrá visualizar una lluvia de papeles de colores que caen desde la parte superior de la pantalla, desapareciendo suavemente al centro de la misma.

Consideraciones previas

Para poder disfrutar de esta personalización, es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos:

Actualización de software: El efecto solo se encuentra disponible para quienes posean la versión más reciente de la aplicación.

El efecto solo se encuentra disponible para quienes posean la versión más reciente de la aplicación. Compatibilidad: La animación es visible en sistemas operativos Android e iOS, pero desafortunadamente no es compatible con la versión de WhatsApp Web.

La animación es visible en sistemas operativos Android e iOS, pero desafortunadamente no es compatible con la versión de WhatsApp Web. Temporalidad: Esta función suele estar vigente solo por unos días, por lo que se recomienda utilizarla antes de que sea retirada hasta el próximo año.

Instrucciones para activar el diseño festivo

Existen dos métodos principales para generar esta animación en sus conversaciones:

Reaccione al estado utilizando exclusivamente el icono de corazón, cerca de la barra de responder estado. Interacciones en chats grupales e individuales: Es posible celebrar dentro de cualquier conversación al reaccionar a mensajes, fotografías o audios. Sin embargo,el sistema solo responde a estos emojis específicos:la cara fiestera, de brindis, bola de confeti y cañón de confeti; todos estos alusivos a un festejo, que en este caso serían Navidad y Año Nuevo.

