Tecnología

WhatsApp: esto significa el punto verde o naranja que aparece en su celular cuando utiliza la aplicación

Estos indicadores aparecen en la parte superior del celular cuando una app accede al micrófono o la cámara, y permiten vigilar su uso en tiempo real

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Por El Universal / México / GDA
El punto verde o naranja en WhatsApp revela cuándo la app usa su cámara o micrófono. Aprenda cómo revisar los permisos en su celular.
Los puntos verde y naranja en su celular indican cuándo una app usa cámara o micrófono. Revise permisos y proteja su privacidad fácilmente. (Apple)







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