Warner Music China lanza a AI-HUA, su nueva artista virtual creada con inteligencia artificial

AI-HUA es la nueva artista virtual de Warner Music China, desarrollada con inteligencia artificial y enfocada en innovación musical y cultural.

Warner Music China presentó oficialmente AI-HUA@ Wuaihua, una nueva artista virtual impulsada por inteligencia artificial, con la que la compañía amplía su apuesta por los ídolos digitales y la narración musical de nueva generación.

El anuncio incluyó el estreno del video musical generado con IA titulado WU AI-HUA, que quedó disponible en las plataformas oficiales del sello. Este lanzamiento marcó el debut público del proyecto y su entrada al ecosistema musical digital.

Ancient soul meets next-gen visuals. ⚡️



The debut AIMV "WU AI-HUA" is officially out!



Warner Music China's newest virtual idol, AI-HUA@ Wuaihua, redefines the Wuxia spirit for a global audience. Created in collaboration with Kling AI Creator @ jcwooofficial, this project… pic.twitter.com/EVwTfesxAd — Kling AI (@Kling_ai) January 19, 2026

La propuesta combinó referencias culturales tradicionales con herramientas tecnológicas avanzadas. Warner Music China explicó que AI-HUA representó una reinterpretación contemporánea del imaginario Wuxia, un género vinculado con la épica y las artes marciales dentro de la cultura china, adaptado a lenguajes visuales y sonoros actuales.

El desarrollo del proyecto se realizó en colaboración con Kling AI Creator (@jcwooofficial). El objetivo consistió en integrar imágenes generadas por inteligencia artificial con ritmos modernos dentro de una narrativa digital dirigida a audiencias internacionales.

La compañía señaló que esta iniciativa buscó explorar nuevas formas de expresión artística mediante la convergencia entre tecnología, identidad cultural y música. El enfoque priorizó formatos que superaron los esquemas tradicionales de producción y consumo musical.

