Steam aclara que comprar un juego en su tienda solo otorga una licencia de uso

Steam comenzó a advertir a sus usuarios que, al adquirir un producto digital en su tienda, no están comprando el videojuego, sino “una licencia” de uso. Esto busca aclarar malentendidos previos sobre la propiedad de los juegos digitales y evitar posibles confusiones.

El auge de los videojuegos digitales y el juego en la nube permite a los jugadores adquirir títulos a través de plataformas en línea o servicios de suscripción, accediendo a ellos desde cualquier dispositivo. Sin embargo, este formato tiene el inconveniente de que el acceso a los juegos depende de la disponibilidad y las condiciones impuestas por las plataformas. Es decir, si una empresa deja de ofrecer soporte para un juego, los usuarios pueden perder acceso al mismo, ya que realmente no poseen el producto, sino una licencia para usarlo.

Plataformas como PlayStation, Xbox, Ubisoft, Nintendo, Epic Games y Valve (propietaria de Steam) ofrecen este tipo de servicios. En particular, Steam empezó a destacar este aspecto en su plataforma, aclarando que la compra de un producto digital otorga únicamente una “licencia para el producto”, y no el juego en sí mismo. Esta advertencia aparece ahora en la página del carro de compra y está respaldada por el Acuerdo de Suscriptor de Steam, que indica que la licencia no confiere propiedad sobre los contenidos.

El cambio de Steam coincide con la aprobación de la ley AB 2426 en California, que entrará en vigor el próximo año y busca proteger al consumidor de la publicidad engañosa en productos digitales. Esta ley obliga a las plataformas a informar claramente a los usuarios que están adquiriendo una licencia de uso, no la propiedad del contenido.

Un caso que destacó este problema ocurrió con Ubisoft, cuando decidió eliminar el juego The Crew de las bibliotecas de los usuarios. Este tipo de decisiones generó un debate sobre los derechos de los consumidores digitales y la necesidad de una legislación que proteja el acceso a los contenidos adquiridos.

