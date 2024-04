PlayStation revela los 15 juegos gratis de abril para suscriptores de PS Plus Extra y Premium

PlayStation plus ofrece este mes clásicos culto como Alone in the Dark, con la promesa de más innovación con el próximo Animal Well.

PlayStation reveló la lista de juegos gratuitos que los suscriptores de PS Plus Extra y Premium podrán disfrutar este mes. A partir del 16 de abril, los miembros tendrán acceso a una selección de 15 juegos, incluyendo 12 títulos de PS4 y PS5, además de 3 juegos clásicos.

Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar una amplia gama de experiencias, desde emocionantes aventuras de plataformas hasta juegos de conducción. Además, los seguidores de los títulos de culto como Alone in the Dark: The New Nightmare tendrán motivos para celebrar con la inclusión de un juego clásico en la selección de este mes.

La actualización del servicio de suscripción de PlayStation, programada para el 16 de abril, añadirá los mencionados 12 juegos de PS4/PS5 y 3 clásicos, permitiendo a los usuarios sumergirse en una diversidad de mundos y retos.

Según el blog oficial de PlayStation, esta oferta no solo brinda a los jugadores acceso a un catálogo de juegos excepcionales, sino que también anticipa la llegada de Animal Well. Este intrigante juego de rompecabezas estará disponible en la plataforma a partir del 9 de mayo y estará disponible en los servicios Plus, Extra y Premium.

Juegos PS Plus Extra en abril de 2024

Tales of Kenzera: Zau | PS5 – Disponible a partir del 23 de abril

Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Juegos PS Plus Premium en abril de 2024

Alone in the Dark: The New Nightmare (versión original de PlayStation) | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (versión original de PlayStation) | PS4, PS5

MediEvil (versión original de PlayStation) | PS4, PS5

Estos son los juegos gratis de abril para PS4 y PS5

Desde hace unos días, los suscriptores de PlayStation Plus pueden disfrutar de nuevos juegos gratis para PS4 y PS5. Estos son Immortals of Aveum para PS5, un shooter de acción y magia; Minecraft Legends para PS4 y PS5, un juego de estrategia en tiempo real; y Skul: The Hero Slayer para PS4, un desafiante juego de plataformas en 2D.