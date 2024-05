PlayStation anuncia el inicio de ‘Days of Play 2024′, conozca todos los detalles

Days of Play 2024 de PlayStation ofrecerá ofertas exclusivas, actividades y desafíos del 29 de mayo al 12 de junio. (PlayStation)

El próximo 29 de mayo, PlayStation dará inicio a la celebración anual de Days of Play, un evento esperado por la comunidad gamer que ofrece descuentos y promociones en una amplia gama de productos y servicios relacionados con la marca. Este evento, que se prolongará hasta el 12 de junio, incluirá ofertas en suscripciones a PlayStation Plus, juegos de PS4 y PS5, y accesorios seleccionados.

Durante el evento, todos los jugadores de PlayStation recibirán nuevos avatares gratuitos. Estos conmemoran algunos de los títulos más populares disponibles en en la Plus durante la celebración. Los jugadores podrán obtener estos avatares a través de la página web o directamente en su consola.

Las dos semanas de Days of Play, PlayStation Store ofrecerá descuentos significativos en cientos de juegos digitales, junto con varias ventas flash de 24 horas. Los nuevos suscriptores de PlayStation Plus podrán ahorrar hasta un 30 % en un plan de 12 meses, y los miembros actuales podrán obtener descuentos al actualizar sus suscripciones.

Además los miembros de la suscripción recibirán títulos adicionales en su catálogo, incluyendo juegos para PlayStation VR2, PlayStation 2. Los juegos mensuales para junio incluirán SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4. El juego EA Sports FC 24, parte de los juegos mensuales de mayo, estará disponible hasta el 18 de junio. También se ofrecerá un paquete de Roblox con un avatar exclusivo para la Plus.

Los jugadores podrán participar en desafíos de la comunidad y campañas especiales de PlayStation Stars, con la posibilidad de ganar coleccionables digitales y recompensas exclusivas. Para los miembros de la Plus habrá un torneo de esports: la Days of Play Cup for EA Sports FC 24, con eliminatorias del 1 al 9 de junio.

En el marco de la celebración anunció una serie de títulos adicionales que estarán disponibles antes del programa normal de lanzamiento. Esta actualización incluye adiciones al catálogo de juegos de PlayStation Plus, al catálogo clásico, juegos adicionales para PlayStation VR2 y un juego de prueba exclusivo.

Lista de juegos adicionales al catálogo

Juegos de PS VR2 (disponible el 6 de junio para miembros Deluxe)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Juegos de PS2 (disponible en el Catálogo Clásico el 11 de junio para miembros Deluxe)

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Juegos de PS4 y PS5 (disponible en el catálogo de juegos en las fechas especificadas para los miembros Extra y Deluxe)

Dredge | PS4, PS5 (disponible el 29 de mayo)

| PS4, PS5 (disponible el 29 de mayo) Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (disponible el 31 de mayo)

| PS4 (disponible el 31 de mayo) Cricket 24 | PS4, PS5 (disponible el 5 de junio)

| PS4, PS5 (disponible el 5 de junio) Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (disponible el 7 de junio)

Juego de Prueba (disponible el 29 de mayo para miembros Deluxe)

WWE 2K24 | PS4, PS5

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.