La lista de completa con Hindsight (2021) y Last Stop (julio 2021), ambos de Annapurna Interactive; Aerial_Knight’s Never Yield (19 de mayo), de Aerial_Knight; Aztech Forgotten Gods (otoño 2021), de Lienzo; Cris Tales (20 de julio), de Dreams Uncorporated y SYCK; GetsuFuma-Den: Undying Moon (2022), de Konami Digital Entertainment y GuruGuru; Beasts of Maravilla Island (junio 2021), de Banana Bird Studios, LLC; Skul: The Hero Slayer (verano 2021), de SouthPAW Games; art of rally (verano 2021), de Funselektor Labs Inc.; KeyWe (agosto 2021), de Stonewheat & Sons; ENDER LILIES: Quietus of the Knights (22 de junio), de Adglobe; Weaving Tides (mayo 2021), de Follow the Feathers; Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (primavera 2021), de Darjeeling; y The House of the Dead: Remake (2021), de MegaPixel Studio.