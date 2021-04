Las seis obras nominadas a ‘Mejor videojuego’ son Animal Crossing: New Horizons, Blaseball, Final Fantasy VII Remake, Hades, The Last of Us: Parte 2 y Spiritfarer. El ganador se anunciará entre el 15 y el 19 de diciembre en Washington (Estados Unidos), en la edición 79 de la World Science Fiction Convention (Worldcon), también conocida como DisCon III, en cuya web se ha compartido la lista completa de nominados.